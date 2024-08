Polémica y cambios en las noches de fútbol que domina 'El Chiringuito' ante 'Estudio Estadio' y 'El Desmarque'

Durante muchos años, décadas, España era radiofónicamente un país único en todo el mundo porque dedicaba sus madrugadas al deporte. José María García cambió la concepción de la radio deportiva, y su posterior batalla contra José Ramón de la Morena convirtió en costumbre para todo el país escuchar la radio a medianoche para repasar cómo hablaban y analizaban el deporte.

La televisión no era ajena a la predilección por el deporte. Estudio Estadio arrancó en 1972, y tras celebrar sus más de 50 años en antena sigue siendo uno de los tres principales ejemplos de las noches deportivas, que como en la radio se han trasladado más al late night, y no tanto al prime time. El cambio al panorama actual lo inició Punto Pelota en el año 2008: menos análisis e información, y más show y debate pasional, incluso a base de discusiones.

Dieciséis años después de que comienzo, el modelo de Josep Pedrerol se ha impuesto claramente logrando dominar las noches deportivas. Y especialmente esta temporada, auque no es la primera vez en los últimos años, sus rivales han experimentado cambios para intentar acercarse a su posición. Tanto Estudio Estadio como El Desmarque Madrugada viven esta temporada variaciones, que atestiguan que RTVE da marcha atrás y confía menos en su mítico programa; y que Mediaset sigue intentando que su marca tenga un nombre real en TV.

'Estudio Estadio' (Teledeporte)

Con el arranque de LaLiga, el mítico Estudio Estadio inició tras más de 50 años en antena su nueva temporada el pasado sábado 17 de agosto. Un regreso que en realidad era el comienzo de una nueva etapa, ya que traía muchas novedades. Pero éstas llegaron por sorpresa para su público, puesto que RTVE no había comunicado ni anunciado nada.

Los espectadores se encontraron de golpe con la nueva apuesta, que vuelve a estar capitaneada por Juan Carlos Rivero en lugar de Paco Caro y Rubén Briones (aunque ellos siguen apareciendo en la web de RTVE Play), que elimina la mesa y se presenta con sillas individuales al estilo de El Chiringuito, y que prescinde de casi todos los colaboradores actuales para recuperar a los de la confianza de la anterior etapa de Rivero, la del 2009 al 2022.

Televisivamente, lo más relevante es que ahora sólo se emitirá sábados y domingos, aunque también se ofrecerá entre semana cuando haya jornada de LaLiga intersemanal. Y que también reduce su horario, pasando a emitirse apenas de 23:30 a 0:15 horas. RTVE opta por decir adiós a los largos Estudio Estadio, y prueba un formato más breve centrado en el fútbol, sin mantener la apuesta por la concepción más polideportiva que ha tenido estos dos últimos años, que ciertamente no ha logrado el respaldo de la audiencia.

Cadena: Teledeporte.

Días: Sábados y domingos (y entre semana si hay jornada de LaLiga).

Hora: De 23:30 a 0:15 horas.

Presentador: Juan Carlos Rivero.

El cambio trajo polémica porque muchos espectadores han lamentado que el mítico programa de TVE se acerque más al modelo de El Chiringuito, apostando por el debate sobre fútbol en vez de en el análisis polideportivo. Lo cierto es que las audiencias estos dos últimos años no han demostrado ese aparente mayor interés por los contenidos analíticos, así que la cadena pública ha vuelto a la anterior receta, y restado mucha importancia al formato en su parrilla.

Pero la polémica también ha sido interna. Aunque distintas fuentes aclararon a verTele que no hay una “guerra” y que casi todos comprenden que Rivero quiera volver a hacer “su” Estudio Estadio, el mensaje de la ya excolaboradora Nerea Zusberro diciendo que el programa “toma un rumbo del que ni me siento ni seré parte” hizo que el presentador respondiera con dureza (“No formarás parte, no tengas la menor duda”), por lo que se ha ganado muchas críticas. También Lorena González replicó a su excompañera: “Con el compañerismo y la humildad que muestras con ese tweet, formarás parte de poco bueno”, y Paco Caro -que había agradecido a Zusberro su trabajo en réplica a su tuit- puso tras la respuesta de Rivero un mensaje indirecto que no tardó en borrar: “Sobre la diferencia entre la gente con clase y las clases de gente...”. Pese al intercambio público, repetimos, las fuentes consultadas por verTele naturalizan los cambios y las decisiones de Rivero. De hecho Rubén Briones sí ha deseado suerte al nuevo equipo, y agradecido el haber podido hacer el programa que querían.

En la nueva etapa con Rivero se mantienen pocos colaboradores de la anterior con Caro (Carlos Carpio, Lorena González, José Manuel Monje o Inma Lidón), y todos los demás dejarán de participar en el programa para ser sustituidos por tertulianos de confianza de Rivero que ya estuvieron con él hasta 2022. Como ya ha podido verse, y según completa Relevo, serán Gonzalo Miró, Irene Junquera, Onésimo, Siro López, Pedro Pablo San Martín, Antonio Romero, Fernando Polo, Joaquín Maroto o Roberto Gómez. Éste último cargó contra RTVE cuando decidieron apartar a Rivero, calificándolo como “una decisión errónea, equivocada, una decisión muy grave”.

'El Desmarque Madrugada' (Cuatro)

Aunque realmente nunca ha logrado hacerse un hueco en el late televisivo, Mediaset sigue queriendo hacer calar su marca deportiva. Por eso el programa inició su quinta temporada este pasado lunes 19 de agosto, también aprovechando el inicio de LaLiga, y tras haber anunciado poco antes que iba a reforzar su presencia en la parrilla de Cuatro.

El programa presentado por Ricardo Reyes ahora se emite de lunes a jueves, en un horario que se anuncia como “pasada la 1:00 de la madrugada”, pero que en realidad se inicia en torno a las 2:00 de la madrugada, e incluso más cerca de las 3:00. Una franja poco o nada televisiva, con muy poco consumo, por lo que cada entrega del programa se graba antes y se emite no tanto por la audiencia, sino más bien por esa imagen de marca de 'El Desmarque'.

Tras el cambio de Estudio Estadio, es el único formato que mantiene una mesa para su presentador y tertulianos, y centra su debate principalmente en el fútbol, sobre todo en LaLiga y en las competiciones europeas que se disputan entre semana. Esta temporada contará entre sus colaboradores habituales con José Antonio Luque, Siro López, Kiko Narváez, Irene Junquera, Nacho Peña, Rubén Uría, David Sánchez, David Barral, Roberto Gómez, Tote y Onésimo, entre otros. Como puede verse, hay varios que “comparte” con Estudio Estadio, como son Siro López, Irene Junquera, Roberto Gómez u Onésimo.

Cadena: Cuatro.

Días: Lunes, martes, miércoles y jueves.

Hora: En torno a las 2:00 de la madrugada.

Presentador: Ricardo Reyes.

Mediaset empezó su apuesta por El Desmarque Madrugada en octubre de 2020, en principio con Luis García como presentador y sólo dos emisiones semanales, generalmente los lunes y los viernes, como previa y post de la jornada de LaLiga.

La temporada pasada Mediaset ya cambió y amplió su apuesta por él, cediendo el testigo de Luis García a Ricardo Reyes, y aumentando de dos a tres emisiones semanales, habitualmente lunes, miércoles y jueves. En esta nueva temporada, como decimos, refuerza su posición en parrilla aumentándolo a cuatro noches, aunque lo mantiene en un horario imposible como es el entorno de las 2:00 de la madrugada.

'El Chiringuito de Jugones' (Mega)

Todos estos cambios en sus rivales tienen principalmente una razón: intentar acercarse a El Chiringuito de Jugones. Como pasa con Atresmedia y con su cadena principal, Antena 3, que gozan de una tranquilidad única en la televisión española por la fuerza de su parrilla diaria, el programa del canal Mega no tiene competencia real, sino que marca diferencias y distancias respecto al resto.

Su nueva temporada se inició oficialmente el lunes 12 de agosto, aunque realmente se culminó con la reincorporación de Josep Pedrerol el pasado domingo, día 18. Y aunque el programa anunció “una revolución”, esperando crear expectación como está acostumbrado en sus habituales cebos, lo cierto es que mantiene la misma esencia, los mismos colaboradores y la misma dinámica que le han hecho no sólo adueñarse de las noches deportivas desde hace años, sino también ser líder de todas las cadenas temáticas en su franja.

Cadena: Mega.

Días: Domingo, lunes, martes, miércoles y jueves.

Hora: A las 0:00 de la medianoche.

Presentador: Josep Pedrerol.

Su debate se centra fundamentalmente en el fútbol, con una concepción mucho más de show que le ha granjeado y le granjea muchas críticas, al mismo tiempo que la audiencia demuestra el claro respaldo a su modelo. La polarización de sus colaboradores, que defienden a “sus” equipos, genera muchas discusiones llevadas al extremo por su realización, pero su sello se ha afianzado como el más seguido por los espectadores, y como un “fenómeno meme” que prácticamente cada noche suma nuevos vídeos, a los que contribuyen la cantidad de “exclusivas” que lanzan aunque en realidad la información ya hubiese sido dada y se conozca, o que al final acaben por ser mentiras.

Y lo cierto es que ha sentado cátedra, pese a los que reclaman un periodismo deportivo más analítico y menos de bufanda. Con esa clara apuesta por el show y el entretenimiento, Pedrerol ha vuelto a triunfar desde hace años y afronta otra temporada en la que no parece tener rival a su altura: “Me quiero divertir y quiero que lo hagamos juntos. Ojalá consigamos arrancar alguna sonrisa”, declaró antes de volver de vacaciones. Las audiencias de El Chiringuito de Jugones le dan la razón, y de hecho sus rviales “huyen” de su horario para no poder ser comparados.