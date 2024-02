El PP tacha de “bochorno” el trabajo de Inés Hernand en los Goya y el Gobierno defiende que era para “un público joven”

La cobertura de Inés Hernand en la alfombra roja de los Goya ha llegado al Congreso de los Diputados. Macarena Montesinos, diputada del Partido Popular, ha preguntado a la portavoz del Gobierno, Pilar Alegría, qué valoración hace el Ejecutivo del trabajo realizado por la humorista, que cubrió la previa de la gala en RTVE Play. Ni Montesinos ni Alegría se han referido a Hernand con nombre y apellidos, pero sí han hablado de ella como “la reportera” para defender sus diferentes posturas.

Según la diputada del PP, la emisión fue una sucesión de “improperios, ordinarieces, eructos y disparates”. Una retransmisión llena de “mal gusto” que resultó ser “una falta de respeto sin precedentes” y “un insulto a los profesionales de la casa”. Entre ellos, los miembros del Consejo de Informativos de Medios Interactivos de RTVE, que después de los Goya criticaron en un comunicado el supuesto “tono adulador” que Hernand dedicó a Pedro Sánchez, uno de los muchos invitados a los que llamó “icono”. “El icono eres tú”, publicó el presidente del Gobierno en X para defender a la cómica de las críticas que estaba recibiendo.

Para Montesinos, el “bochorno” de los Goya “se suma a otros muchos problemas que viene arrastrando RTVE” con el actual Ejecutivo, entre los ha citado la “manipulación”, el “sectarismo”, el “despilfarro económico” y la contratación de “productoras amigas”. Además, cree que el Gobierno de Sánchez es un “icono”, pero “un icono para Otegui y los herederos de ETA”, “para los miles de violadores a los que han encarcelado y a los que han reducido las condenas” y “para los prófugos de la Justicia que ven en este Gobierno una salida para volver a España”.

Alegría denuncia la “ojeriza” del PP con RTVE

Por su parte, la ministra de Educación, Formación Profesional y Deporte ha recordado que la cobertura de Inés Hernand no se emitió en La 1 de TVE, sino en la plataforma RTVE Play, “un canal digital que va dirigido hacia un público joven con un objetivo de entretenimiento”. También ha puntualizado que la presentadora llamó “icono” a Sánchez, “pero también a todo el mundo que pasó por la alfombra roja”. “Ya siento que ustedes se perdieran esos momentos. Seguramente estaría repasando usted el histórico de los capítulos de Los Lunnis, y por eso no pudo ver esos momentos”, ha añadido la dirigente socialista, que ha invitado al PP a ir a la gala del próximo año para que no se pierdan nada de la alfombra roja.

La alusión de Alegría a la serie infantil de TVE se debe a que Montesinos, allá por 2005, la criticó por la aparición de una boda gay justo cuando se acababa de aprobar el matrimonio homosexual en nuestro país. Un hecho que la ministra ha recordado en su intervención: “Usted ha llegado a criticar a peligrosísimos programas como Muchachada Nui o atención, que esto es de alto voltaje, ¡hasta a Los Lunnis! Hasta a Los Lunnis, señora Montesinos, porque en un episodio salía una boda gay de dos muñecas de trapo”.

Para Alegría, las críticas del PP al trabajo de Inés Hernand son consecuencia del “serio problema” que los populares tienen “con RTVE y sus profesionales cuando están en la oposición”. Acto seguido ha mencionado a Carmen Caffarel, Lorenzo Milá, Xabier Fortes, Javier Ruiz y Mónica López como algunos de los trabajadores, presentes o pasados, de la radiotelevisión pública a los que el Partido Popular tiene una “ojeriza sospechosa”.

Montesinos y Alegría también han discrepado sobre la audiencia de los Goya. Para la diputada del PP, la gala de este año ha sido “la peor desde el año 2006”, mientras que la portavoz del Gobierno ha dicho que “ha tenido a mejor audiencia desde el año 2020: más de 2.3 millones de espectadores”. Ambas tienen parte de razón, pero no la razón absoluta. Efectivamente, la gala de 2024 ha sido la menos vista desde 2006, pero solo en número de espectadores. En cuota, sin embargo, han cosechado su mejor dato desde 2020.

Por tanto, se puede decir que han sido la “peor desde el año 2006” y la de “mejor audiencia desde el año 2020” y que ambas afirmaciones sean ciertas o todo lo contrario, dependiendo de si hablamos de número de espectadores o de cuota de pantalla. Lo incorrecto es decir que ha sido la de “mejor audiencia desde el año 2020” aludiendo a su cifra de espectadores, pues lo ha sido solo a nivel de share.