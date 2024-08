Reprenden a una joven en 'TardeAR' por su respuesta a una pregunta, pero no por su comentario homófobo

TardeAR vivió este miércoles una entrevista un tanto surrealista. El programa de Telecinco se fue hasta Estepona para hablar de un trágico suceso ocurrido en la ciudad malagueña. Hace unos días, un ciudadano belga fue asesinado de un disparo en la espalda por un hombre durante la celebración de una macrofiesta ilegal en una mansión de lujo. Según el magacín, el presunto asesino está en busca y captura y pertenece a una banda criminal de Marbella.

TardeAR habló en directo con Samara, una de las organizadoras de la fiesta y buena conocedora del presunto autor del crimen, ya que antes de lo ocurrido llevaba “dos semanas” teniendo algo más que una amistad con él. “No tengo pareja, soy un alma libre. Yo estaba liándome con él, pero ya está”, aclaró la joven.

Durante la entrevista, Samara llamó la atención por lo peculiar de algunas de sus respuestas. Por ejemplo, cuando desde el programa le preguntaron si sabían que el presunto asesino entró a la fiesta con un arma. “No sé, cada uno lleva lo que tiene. Nadie sabe lo que yo llevo en el bolso”, respondió. Poco después, la joven explicó cómo vivió ella los hechos. “Yo estaba en la escalera con un grupo de amigos y todo el mundo lo que hizo fue correr para la piscina. Los cabrones me empujaron y me dejaron atrás, en plan 'estos maricones me dejaron la última'. Yo, si hubiese sido un tío, hubiese ayudado a la mujer a subir, pero corrieron todos como unos maricones. Pero no pasa nada, eso es en el momento. Allá ellos con su karma”.

El tono homófobo de sus palabras no fue respondido por parte del magacín, aunque su presentadora, Beatriz Archidona, sí reprendió a la entrevistada por su forma de explicar cuánto debe pagar cada persona para entrar en sus macrofiestas. “Esto es como una iglesia, ponemos una hucha y el que quiera poner dinero que lo ponga”, señaló con una sonrisa en la cara. “Bueno, poner dinero... Estamos hablando de fiestas clandestinas, Samara, a mí tampoco me hace tanta gracia porque justo en esa casa ha fallecido una persona”, apuntó Archidona. “No, no me hace gracia”, aseguró Samara.

La joven también llamó la atención por decir que, después de recibir el disparo, la víctima corrió “como 'supersaiyan'” para subir unas escaleras, en alusión a la evolución que alcanzan los personajes más poderosos de Bola de Dragón. Además, también dijo que ella no estaba al tanto de los negocios del presunto asesino, pues ella “solo chingaba con él”. Otro momento surrealista fue cuando una de las colaboradoras del programa recalcó que Samara sabía que su pareja tenía un arma, a lo que la entrevistada respondió indignada: “¿Y eso cómo lo sabes tú? ¡Tú qué sabes que yo sé!”. “Porque me lo has dicho a mí, me lo has dicho antes”, aclaró Alejandro Rodríguez, el reportero de TardeAR que estaba con ella.