Jorge Javier ironiza con sus excusas por las audiencias de 'El diario de Jorge' tras acabar los Juegos Olímpicos

Aprovechando el verano, y una semana más, la revista Lecturas ha dado más espacio a Jorge Javier Vázquez para su blog. Si la anterior se mostró positivo con el inicio de El diario de Jorge al realizar su primer balance, en esta además de hablar de la Casa Real tira de ironía para anticipar las excusas que pondrá sobre las audiencias de su nuevo programa en Telecinco.

El texto está escrito la semana pasada, cuando todavía había Juegos Olímpicos y su formato tenía que seguir compitiendo contra las exitosas pruebas deportivas en La 1 de TVE. Por eso explica que cada día habla con su community manager sobre las audiencias: “Con César hablo todos los días de las audiencias. Mínimo media hora. Me dice que a ver qué hacemos con la audiencia. Y yo le contesto con la boca chica que si los Juegos Olímpicos y esas cosas...”.

Pensando en el futuro cercano, que es esta presente semana ya sin la competencia de París 2024, Jorge Javier Vázquez anticipaba con sarcasmo: “Ya he pensado que si el lunes no subimos de audiencia le diré que se debe a que es verano, y que hasta el dos de septiembre el consumo no se estabiliza y hasta entonces mejor no hablar porque patatas. A ver si cuela”.

Lo celebró en su programa este martes

Después de que el presentador escribiese ese texto, y tras ser publicado para poder leerlo, El diario de Jorge ha emitido ya sus dos primeros programas sin competir con los Juegos Olímpicos. El lunes 12 de agosto mejoró hasta un 7.7% y 662.000, pero este martes día 13 volvió a sufrir al caer a 6.8% y 562.000. Datos alejados del liderazgo que mantiene Antena 3 con su serie Sueños de libertad, que se acerca a duplicar al programa.

Manteniendo su tono irónico, Jorge Javier celebró este martes que se hayan acabado los Juegos Olímpicos. Mientras conducía uno de sus casos, soltó: “Lo hemos visto además en los Juegos Olímpicos… que menos mal que se han acabado”, mientras sonreía, reconociendo como hizo en su blog la semana anterior que estaba obsesionado con esa competencia imposible.