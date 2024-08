Jorge Javier celebra el final de los JJ. OO. y el público de su 'Diario' se queda sin resolver un caso por falta de tiempo

Doble corte el que se vivió este martes en El diario de Jorge. El primero, breve y anecdótico, corrió a cargo del propio Jorge Javier Vázquez mientras hablaba con Carlos, un hombre que había ido al programa de Telecinco a hablar de fútbol. O eso pensaba él, porque en realidad estaba ahí porque dos de sus mejores amigos, Jonay y Alejandro, querían saber por qué les ha dejado de lado desde que sale con una chica.

Pero antes de entrar en materia, Jorge Javier cumplió con su parte y preguntó a Carlos por qué es fan del Barça. El hombre respondió que por la “filosofía” del club y su apuesta por la cantera. Fue entonces cuando Jorge Javier tomó la palabra para decir lo siguiente: “En el fútbol, has dicho lo de la cantera del Barça, ese sentimiento de fraternidad… Lo hemos visto además en los Juegos Olímpicos… que menos mal que se han acabado”. El presentador soltó este comentario con una sonrisa en la cara y despertando las risas del público, sabedor, igual que él, de lo mucho que París 2024 ha condicionado las audiencias del programa en sus primeras semanas de vida, circunstancia sobre la que el catalán ya reflexionó hace unos días.

Un inoportuno corte por falta de tiempo

El segundo corte, mucho más notorio, se produjo al final de la emisión. La última historia de la tarde fue la de César y Arantxa, dos amigos molestos con Claudia, que de un tiempo a esta parte ha dejado de juntarse con ellos y de contestar a sus mensajes para quedar con otras amistades. Un conflicto en toda regla que fue a más cuando Claudia se vio las caras con sus dos 'amigos', a los que reprochó que hubieran recurrido a la televisión para decirle lo que le tenían que decir.

“Hemos venido a hacer las paces. ¿Cómo te decimos las cosas si no contestas y te sales de los grupos?”, se defendió César. A partir de ahí, él y Claudia entraron en una discusión sobre si se habían escrito o no por privado. Así hasta que Claudia soltó una frase lapidaria: “Si no te contesto, por algo será. No insistas por donde no hay”.

No fue la única. Poco después, la joven dejó claro que ya no quería juntarse tanto con ellos porque no le gustaba su “actitud”. Es más, defendió su derecho a hacer lo que quiera y que dejar a alguien en 'visto' “también es una respuesta”. A partir de ahí, ambos entraron en un intercambio de palabras cargado de tensión:

- César: “Eso es de no tener ninguna educación”

- Claudia: “La que tú no tienes viniendo aquí. Me lo dices en la calle”

- César: “¿Cómo? Si no quedas”

- Claudia: “Pues me lo dices por un audio”

- César: “Un audio para que me dejes en visto y hacer el ridículo. No, perdona, yo no le chupo el culo a nadie”

- Claudia: “El ridículo ya lo estás haciendo

- César: “No, lo estás haciendo tú con ese eyeliner”

“Censuran el programa como conteste”, respondió Claudia, que acto seguido se puso a llorar por el comentario de su amigo. “Está muy feo hacer esas cosas, porque ella te podría decir otras cosas de ti y no las dice”, reprochó Jorge Javier a César, que asumió que de ahí no iba a salir una reconciliación con su amiga. Para limar asperezas le ofreció un abrazo, pero ella lo rechazó. “Por estas cosas no me gusta quedar con ellos. Siempre hace comentarios ofensivos”, dijo la joven.

El caso, pues, estaba en todo su apogeo. Pero el tiempo apremiaba y Jorge Javier dio por finalizada la emisión. “¿Ahora con qué cuerpo me quedó yo? ¿Qué hago? ¡Pues hasta mañana!”, dijo para sorpresa e indignación de los espectadores, que se quedaron con las ganas de saber cómo terminaba la historia, tal y como manifestaron algunos de ellos en redes sociales con comentarios del tipo “necesito ver el final de la trama”, “¿cómo van a cortar así?”, “que sigan grabando y lo emitan mañana” o “cortan el programa cuando más interesante estaba”.