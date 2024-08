¿Qué pasó en la temporada anterior de 'The Bear'? Las 7 claves para retomar la serie en Disney+

Hace tiempo que ver las series al mismo ritmo que en Estados Unidos se convirtió en una costumbre. Atrás quedaron los días en los que una ficción se estrenaba al otro lado del charco y había que esperar semanas o meses para verla legalmente en España. Ahora los estrenos son simultáneos o, como mucho, se reducen a unas pocas horas de diferencia, aunque todavía hay lanzamientos que se dilatan en el tiempo. El ejemplo más claro es el de The Bear, cuya tercera temporada se estrenó el 26 de junio en tierras estadounidenses. Este miércoles 14 de agosto, un mes y medio más tarde, la serie protagonizada por Jeremy Allen White regresa a nuestro país de la mano de Disney+.

The Bear vuelve con nuevos capítulos tras haber sido multipremiada por su primera temporada y prepararse para otro baño de premios con la segunda, pues aspira a ganar nada menos que 23 galardones en la próxima gala de los Emmy, récord histórico para una 'comedia'. Y lo ponemos así, entre comillas, porque aún no está claro si The Bear es una comedia llena de drama o un drama con toques de comedia. Sea lo que sea, lo cierto es que regresa a nuestras vidas con su tercera tanda, a la que sucederá una cuarta rodada de manera simultánea, según apuntan en USA.

Nosotros, de momento, aprovechamos la llegada de los nuevos capítulos para recordar lo que pasó hace un año durante la segunda temporada. Aquí van las siete claves que necesitas saber para retomar la serie más apetitosa de la televisión.

'The Beef' ahora es 'The Bear'

La segunda temporada de The Bear nos contó la transformación del 'The Beef', el local de bocadillos de Mikey (Jon Bernthal), en el 'The Bear', un restaurante de alta cocina liderado por Carmy. El grueso de la temporada se centró en la obra del establecimiento, dejando para el último capítulo de la temporada la inauguración del nuevo restaurante. La tercera tanda se desarrollará, por tanto, sobre este nuevo escenario y la nueva realidad que lo acompaña. Porque ahora la cosa no va de vender bocadillos y patatas fritas (primera temporada) ni de hacer una profunda remodelación entre sus cuatro paredes (segunda), sino de ver el día a día de un sofisticado restaurante que aspira a ganar una estrella Michelín (tercera).

La deuda, la promesa y la estrella Michelín

Pero claro, llegar hasta aquí no ha sido fácil. Se ha necesitado paciencia y dinero, mucho dinero. ¿Cuánto? Unos 800.000 dólares, para empezar. Los primeros 300.000 se los dejó Jimmy 'Cicero', el tío de Carmy y Mikey, a este último, que a su vez los escondió en latas de tomate para que Carmy pudiera hacer algo provechoso con ellos, tal y como descubrimos al final de la primera temporada.

Pero en el primer capítulo de la segunda temporada, Carmy le dijo a Jimmy que necesitaba otros 500.000 más. Su tío frunció el ceño, pero el protagonista de The Bear subió la apuesta a lo grande: “Si no te pagamos antes de 18 meses, todo tuyo. El edificio, el negocio y todo”. Jimmy aceptó la oferta, así que ahora el 'The Bear' debe funcionar desde el primer día para no ver cerradas sus puertas en apenas un año y medio. Y también para que Sydney vea cumplido su sueño de ganar una estrella Michelín, propósito que estará presente en los nuevos capítulos, a juzgar por lo visto en el tráiler oficial.

Carmy y su 'fría' ruptura con Claire

Para conseguir ambas cosas, el equipo de 'The Bear' necesitará a un Carmy al 100%. No como en la segunda temporada, donde el chef dejó a un lado sus obligaciones en el negocio para disfrutar de su relación con Claire, la chica por la que llevaba toda la vida suspirando. Lo suyo prometía ser una bonita historia de amor. Y lo fue, al menos hasta los últimos minutos de la temporada, cuando Carmy se quedó encerrado en la cámara frigorífica del restaurante porque se había olvidado de lo que tenía que hacer (llamar a alguien para que arreglara la manivela de la cámara) por estar con su novia.

El despiste provocó que Carmy no pudiera hacer nada en la inauguración del 'The Bear' cuando su equipo más le necesitaba. Y claro, se culpó por ello con un enfado tremendo. “No he estado aquí. ¿Qué coño me creía, que iba a tener una puta relación? Si soy un puto psicópata. Por eso soy tan bueno en mi trabajo. Así es como funciono. Soy el mejor porque no tenía nada de esta puta mierda. Podía centrarme, podía concentrarme y tenía una rutina. No necesito divertir ni entretener a nadie. No necesito que me diviertan ni que me entretengan. Y me parece perfecto, porque no hay nada bueno que compense lo mal que me siento ahora. Es una puta pérdida de tiempo”.

Lo que no sabía nuestro protagonista es que, en el momento de gritar semejantes palabras, Claire las estaba escuchando alto y claro al otro lado de la puerta. “Lamento mucho que te sientas así, Carmy”, le dijo la joven, que se marchó del restaurante con lágrimas en los ojos.

Richie encontró su verdadera vocación

El 'primo' Richie vio la cara de pena de Claire, así que no tuvo más remedio que preguntar a Carmy qué diantres había pasado. A partir de ahí, ambos tuvieron una de sus clásicas discusiones para terminar la temporada, lo que deslució lo que había sido, hasta ese momento, una gran noche para el bueno de Richie.

Los titulares de la segunda temporada de The Bear se los llevó su sexto capítulo, Peces, gracias a su frenesí y a su desfile de famosos durante una caótica cena de Navidad, pero el siguiente en la lista, Tenedores, nos dejó la transformación del personaje más desastroso de toda la serie. Richard, que hasta ese momento no tenía un rol fijo en el engranaje del 'The Beef' más allá de estar todo el día por ahí soltando bromas e improperios, descubrió su lugar en el mundo tras hacer prácticas en un restaurante de primer nivel.

Al principio no hacía más que limpiar tenedores, por lo que pensó que Carmy le había gastado una broma mandándolo ahí. Sin embargo, poco a poco fue ganándose la confianza de sus superiores, que le dieron la oportunidad de encontrar su verdadera vocación: ser el mejor a la hora de atender a los clientes. De hecho, gracias a su templanza, su organización y su don de gentes, Richie acabó salvando la inauguración del 'The Bear' mientras Carmy estaba encerrado en la nevera y Sydney se veía superada por las circunstancias.

Marcus y la salud de su madre

De hecho, Sydney tuvo que lidiar con la inactividad de Carmy, la ansiedad de la inauguración y el enfado de Marcus, que a mitad de la noche le gritó en la cara porque pensaba que le estaba ignorando. Para entonces, la relación entre ambos ya había quedado marcada: el repostero la invitó a salir con él un día después de trabajar, pero ella le rechazó porque sería “raro” que salieran juntos.

Pero este no es el único problema que tiene actualmente Marcus. Durante la segunda temporada también se nos contó que su madre estaba gravemente enferma e ingresada en el hospital. Es más, en los segundos finales del último capítulo apareció un plano de su móvil lleno de llamadas y mensajes de su enfermera, lo que nos dejó con la duda de si la madre de Marcus sigue o no con vida. Una duda que tendrá que ser resuelta en la tercera temporada.

Sugar está embarazada

Una vida corre peligro y otra va camino de nacer en The Bear. La segunda temporada nos dejó con Sugar, la hermana de Carmy, embarazada. “Estoy aterrorizada (...) Y no pienses que no me hace ilusión, porque estoy encantada. Por cómo crecimos y por nuestra vida, quiero que tenga amor, bondad y felicidad”, fueron las palabras con las que comunicó la buena nueva a su hermano. Es de esperar, por tanto, que una de las tramas de la tercera temporada nos cuente cómo lleva Sugar el embarazo mientras se asegura de que el restaurante va viento en popa.

La aparición de Donna

De las palabras de la joven se deduce que no quiere criar a su bebé en un entorno familiar como en el que se crió ella, con una madre alcohólica y con severos problemas de salud mental, tal y como vimos en Peces. Esa madre es Donna, interpretada por Jamie Lee Curtis, y lo último que sabemos de ella es que acudió a la inauguración del 'The Bear', pero fue incapaz de cruzar la puerta.

“Os quiero tanto y no sé cómo decirlo. No sé cómo pedir perdón (...) No merezco ver lo bien que les va. Quiero que disfruten de algo bueno. No quiero estropearlo”, le explicó a Pete, el esposo de Sugar, para justificar su decisión. Él, por su parte, le contó por accidente que Sugar está embarazada. Por tanto, Donna va a ser abuela. Lo que queda por saber es que si aparecerá en próximos capítulos.