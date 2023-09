La respuesta de Mario y Óscar Casas cuando Pablo Motos preguntó quién era mejor actor con la misma edad

Tras estrenar su 18ª temporada con Isabel Pantoja como madrina y marcar una audiencia sólida en su primer lunes de curso, El Hormiguero contó con Mario y Óscar Casas en su segunda noche.

Ambos acudían al programa de Antena 3 para presentar Mi soledad tiene alas, el debut de Mario como director. “Ya estoy como más mayor. Esta vez sabría explicarte la película 100%, la he escrito yo”, bromeó el cineasta con Pablo Motos. “He hecho cosas de director flipado: iba con gorra, siempre de negro para concentrarme y me hacía un palo santo cada mañana”, añadió.

Aseguró que quería a otro actor para el primer proyecto que llevaba 3 años escribiendo - que empezó en la pandemia- pero “si no escogía a mi hermano no podía volver a casa”, rió sobre tenerlo como protagonista. Algo que también provocó estrés en el familiar: “Tuve un miedo constante a fallarle, a no defraudarle. Emocionalmente ha sido complicado, ha sido luchar con mi cabeza constantemente. Solo mirarle sé lo que piensa así que ha sido una lucha diaria”, confesó el más joven.

Y lo confirmó Mario: “El primer día de grabación salió con un ataque de ansiedad. Estuvo en un proceso de adaptación de verme como Mario-hermano a Mario-director, pero hablamos y finalmente lo logramos”.

No fue lo único duro para el hermano pequeño, también aprovechó el directo para quejarse de las prohibiciones que impuso Mario en el rodaje: “No podía ver a ninguna persona fuera del rodaje, también es verdad que he conocido a personas como nunca antes, viviendo el personaje y nada más”.

Algo que quiso aclarar el director novel: “Les prohibí los móviles en el set de rodaje porque son jóvenes y se tienen muy vistos a la hora de opinar los unos de los otros por las redes. También les prohibí tener relaciones personales más allá del trabajo porque lo que surgía entonces frente a las cámaras era magia. Saltaban las chispas. Fuera de ahí no quería que se vieran. Si empezaban a quedar, a salir de fiesta, si se peleaban perdían esa química”.

Sobre esas chispas también bromeó Óscar que recordó cómo fue rodar una escena íntima bajo la mirada de Mario: “Estás viviendo la cosa más intensa y loca de tu vida, un momento íntimo y tu hermano empieza a gritar '¡más, más, agárrala, todoo!' Y de fondo Titanic, yo quería pensar que no estaba pasando eso”, dijo entre risas.

El mejor actor y las escenas íntimas con un hermano

Motos les hizo varias preguntas sobre la competencia entre ellos. Por ser el más guapo, la primera, y después por quién era mejor actor a la misma edad.

El pequeño aseguraba que su hermano mayor: “No, por favor. Él ha tenido un viaje y un camino distinto. Yo le tengo a él como referente y yo he crecido con charlas sobre cine en casa gracias a él”, explicó. Mientras Mario zanjaba rápidamente la duda: “Me da 3000 patadas con su edad en esta peli”.