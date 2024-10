Risto se emociona al hablar de los efectos de la DANA y de la desaparición de una de las participantes de 'Demos'

Aunque Telecinco sí mantuvo la emisión de Demos. El gran sondeo en prime time, tras modificar toda su programación por la cobertura de la peor DANA del siglo, el formato producido y presentado por Risto Mejide también se vio afectado por la catástrofe natural que ha sufrido parte de la Península y que ha dejado ya al menos 95 muertos, según los datos oficiales.

El presentador de Mediaset se mostró al borde de las lágrimas al explicar a la audiencia que tenía familia en Valencia con la que ha tardado en poder contactar. Sin embargo, el efecto en la emisión iba más allá, puesto que una de las personas que debía estar en las gradas de participación del programa se encontraba desaparecida, como consecuencia de las inundaciones en la Comunidad Valenciana.

Nada más comenzar el programa, Mejide se sentaba entre los asistentes que conforman el hemiciclo y explicaba a la audiencia que una persona faltaba en la convocatoria. “Hoy tendríamos que ser 300 en estas gradas y sin embargo somos 299. Aquí, donde estoy sentado, tendría que estar Noelia Revenga, nuestra ciudadana de 37 años que a estas horas aún no ha sido localizada”.

El programa mostraba imágenes de esta mujer en intervenciones previas (tanto de la primera emisión como de alguna de las pruebas), mientras Mejide calificaba esta como una “jornada terriblemente histórica, horrible en todos los aspectos”. Con todo, quiso hablar de “esperanza” en estos momentos, antes de arrancar un programa dedicado a “Noelia y todos los fallecidos”.

Risto, emocionado vivir “un trocito muy pequeño” de la catástrofe

Tras alterar la propia escaleta del espacio para tratar las consecuencias de la DANA y ofrecer un altavoz a los afectados y a familiares de desaparecidos, Mejide apuntó: “Con su permiso, y sin que sirva de precedente porque aquí soy el que menos pinta, lo importante son las gradas y la gente que ha venido a explicar su historia, les voy a decir una cosa”, comenzaba diciendo antes de compungirse hablando de su experiencia personal.

“Hoy ha sido un día complicado para mucha gente, y quizás he vivido un trocito muy pequeño de esa angustia que debe de estar viviendo mucha gente. Los que me conocéis sabéis que tengo familia en Valencia, y durante varias horas he intentado poner en contacto con ellos y ha sido imposible, las comunicaciones no funcionaban... Hasta que finalmente he podido saber que estaban todos bien”, explicaba muy emocionado el presentador, con un tono muy distinto al que le caracteriza.