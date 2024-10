Julián López recordó su comentario “bochornoso” a Pablo Iglesias en unos Goya: “No os recomiendo que lo hagáis”

Cuatro estrenó la segunda temporada de Martínez y Hermanos con Julián López, Amaia Salamanca y Rudy Fernández como invitados de su primera entrega.

Dani Martínez les pidió que contaran anécdotas de su vida como con quién se dieron su primer beso, cuál fue su primer trabajo o qué papel les dio más vértigo cuando se lo ofrecieron. Pero si hubo una respuesta que provocó las carcajadas de los presentes esa la dio Julián López.

Preguntados los tres por si recordaban algún momento incómodo con algún famoso, el actor confirmó y lo relató: “Me ha venido a la mente una edición de los Premios Goya en la que vinieron muchos políticos, especialmente” y entre ellos se topó con Pablo Iglesias.

“Era cuando Podemos estaba en auge, la irrupción y al verlo pensé en decirle algo”, continuó señalando que aquello ocurrió tras la gala, durante el cóctel que se celebra en el que “bebes, bebes, y vuelves a beber”.

En el momento en el que Julián acudió a la barra, vio al por entonces líder de la formación morada y este le saludó. Pero al actor lo único que se le ocurrió decir fue: “¿Se puede o no se puede, Pablo?”, una pregunta que hizo desternillarse de risa a Martínez, mientras el público aplaudía.

“Súper gañán, de esas cosas que diría que no se le ocurriera a nadie ir así por la vida”, a lo que Pablo respondió sorprendido que sí se podía y Julián se sintió avergonzado: “No me creía haberlo dicho yo. Fue una cosa muy bochornosa que os recomiendo que no la hagáis”, zanjó entre risas.