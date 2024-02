Roberto Leal desvela qué presentadora fue el 'crush' de su juventud y cómo fue su debut en TV con Jesús Vázquez

Roberto Leal recorrió este martes El camino a casa junto a Albert Espinosa. El presentador de Pasapalabra y El Desafío repasó su infancia en el programa de laSexta, donde contó un par de detalles sobre la relación que tenía de pequeño con la televisión.

La primera la contó nada más empezar el viaje, en el patio de su colegio. Espinosa le entregó una carpeta con fotos de los ídolos que Leal tenía en su niñez. Y entre ellos estaba Paula Vázquez. “¿Era tu 'crush' de la época?”, le preguntó. “Me gustaba mucho Paula Vázquez. Quién me iba a decir a mí que luego, muchísimos años después, iba a trabajar en un programa con ella”, respondió el sevillano en alusión a Te lo mereces, formato de escasa duración que copresentó junto a la gallega en Antena 3, allá por 2012.

“Yo la veía en mi casa con mi madre comiendo pucheros”, añadió sobre el 'crush' de su juventud. No el único, pues Leal también sentía —y aún siente— devoción por Sharon Stone: “No la conozco, pero no me importaría ir andando con la mochila hasta donde esté”, bromeó el andaluz.

Roberto Leal también habló durante la emisión de su primera aparición en televisión. La misma se produjo a principios de los 90 en el programa Hablando se entiende la basca, de Telecinco. El sevillano, que por aquel entonces tenía 13 años, fue entrevistado por Jesús Vázquez, al que contó la siguiente anécdota: un día comió tantas brevas que al siguiente “tuve que estar todo el rato en el servicio de la diarrea que tenía”.

“Yo fui al programa porque otros vecinos de mi barrio habían ido antes y como quedaron muy graciosos. Les preguntaron si no tenían más gente como ellos, y dijeron: 'El Rober'. Y me llamaron a mí. Fue una aventura”, contó Leal a Espinosa. El sevillano viajó a Madrid con sus padres, que vieron el programa entre el público. Después aprovecharon para hacerse “un montón de fotos con Jesús Vázquez”, algo que hizo “mucha ilusión” a Leal. Al menos hasta que completó el viaje de vuelta: “Cuando llegué a casa y abrí la cámara de fotos no había carrete. No tengo ningún recuerdo, más allá del vídeo, de aquel viaje a Madrid”, lamentó el presentador.