Así fueron las 12 horas clave para la suspensión de las oposiciones de RTVE

Este domingo 29 de septiembre se produjo la suspensión de las oposiciones de RTVE, cuando a 30 minutos del comienzo del examen para informador al que acudían 5.000 aspirantes la corporación pública comunicó que no podía realizarse “por motivos de fuerza mayor”, que un día más tarde confirmó que se trataba de la filtración de buena parte de las preguntas.

La corporación pública reaccionó rápido desde el principio, no sólo suspendiendo la prueba sino también denunciando ante la Policía y abriendo una investigación interna para esclarecer los hechos. Es más, el examen ya tiene nueva fecha (el sábado 9 de noviembre), y su comisión de empleo ya ha acordado otras medidas como la renovación del tribunal.

Precisamente mientras los diez miembros de ese tribunal se sitúan en el punto de mira de las sospechas, y la vergonzosa “guerra” entre los sindicatos de RTVE -que ya venía de muchos meses y años antes- se ha recrudecido internamente por quién ha sido el responsable de la filtración, Juanma Lamet en el diario El Mundo ha tenido acceso al escrito de denuncia de RTVE, en el que se reconstruye cómo la corporación pública se enteró y notificó lo ocurrido.

Las preguntas del examen se decidieron la tarde del sábado 28 de septiembre, el día anterior al examen. El método, como ya hemos contado, es que cada uno de los 10 miembros del tribunal elabora unas 25 preguntas, se ponen en común, y las aproximadamente 250 resultantes se introducen en un ordenador que elige las 100 más idóneas para ser las definitivas de la prueba.

Así se hizo, pero se filtraron rápidamente. La denuncia que desvela el medio explica que ya a las 22:37 horas de esa misma noche del sábado, poco después de determinarse las preguntas, una de las integrantes del tribunal, que fue clave para lograr interrumpir el proceso, recibe “una llamada de un compañero de profesión que le alerta de la filtración”, sin aportar en el escrito datos que le permitan identificarle “por miedo de que pueda sufrir represalias”.

Esa misma noche “una tercera persona”, de la que tampoco se aportan datos por el mismo motivo, envía un correo electrónico al director de la asesoría jurídica de RTVE, Ernesto Real Millán, que contiene las preguntas que se han filtrado. Se coteja con el examen del día siguiente, y se confirma. Aunque no hay confirmación ni datos, el sindicato CC.OO. ha asegurado que se filtraron el 83% del total de las preguntas.

Al comprobar que la filtración era cierta, a las 23:06 horas Real Millán llama a otro de los integrantes del tribunal, Esteve Crespo (actual director de RTVE Catalunya) para contarle lo sucedido. A las 23:17 horas, ambos organizan una llamada múltiple con los otros cinco miembros del tribunal nombrados por la dirección de RTVE, en la que no participa José Ángel Carpio pero sí los otros cuatro. En esa reunión telemática “deciden avisar a la secretaria del tribunal, y ella lo manifiesta a sus superiores”, reza la demanda de RTVE.

A la mañana siguiente, el inicio del examen estaba convocado para las 11:00 horas de la mañana. Apenas veinticinco minutos antes, a las 10:35 horas, la comisión de empleo (donde están representados la dirección y los sindicatos) acordó de forma unánime suspender el proceso.

La denuncia de lo ocurrido, a la que ha tenido acceso El Mundo y que permite hacer esta reconstrucción de los hechos, fue presentada por el mismo Ernesto Real Millán, director de la asesoría jurídica de RTVE, en compañía de una integrante del tribunal que tampoco se identifica.

RTVE y la Policía ya lo investigan

A nivel oficial, RTVE guarda silencio porque quieren efectuar su investigación interna de forma precisa, y no obstaculizar la investigación policial. La corporación pública prefiere esperar a las conclusiones de ambas pesquisas. Mientras tanto, como decimos, la nueva fecha del examen ya está publicada, y se ha acordado renovar el tribunal por completo, que sus miembros no tengan acceso al resto de preguntas, que el contenido de actualidad se congele en el 28 de septiembre, y que no habrá un día de por medio entre que el ordenador elabore el examen y éste se realice.

Mientras tanto, los trabajadores de RTVE afectados por la suspensión de las oposiciones han emitido un comunicado con sus exigencias para retomar el proceso, y esperan que las investigaciones concluyan y se conozcan antes de la nueva fecha para tener garantías. La presidenta interina, Concepción Cascajosa, dio la cara ante ellos explicándoles lo sucedido, pidiendo perdón, y asegurándoles que la corporación pública ya lo investigaba.