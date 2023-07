Sergi Ferré habla tras su demanda a la productora de 'Sálvame': “He tenido pesadillas con mis problemas en la tele”

El exreportero de Sálvame Sergi Ferré ha roto su silencio casi dos meses después de conocerse que decidió interponer dos demandas contra La Fábrica de la Tele, productora del programa para el que trabajó durante muchos años. El periodista ha explicado que, a la espera de un juicio, permanece de baja.

El reportero Sergi Ferré demanda a la productora de 'Sálvame' y pide 50.000 euros por daños y perjuicios

“Con la finalización del programa espero que me paguen el finiquito”, empieza declarando Ferré en palabras a Pronto. “Me voy encontrando mejor, pero hasta que no me den el alta no puedo buscar trabajo. Espero que me salga algo después del verano. Lo que no estoy dispuesto a hacer es volver a la televisión en las mismas condiciones que tenía en Sálvame”, ha asegurado.

El que fuese uno de los reporteros más conocidos del programa de corazón de Telecinco afirma sentirse “mejor” mentalmente. No obstante, afirma que “esta misma noche he tenido pesadillas con mis problemas en la tele”. “Es algo que tengo que superar, por eso estoy deseando que todo esto acabe y volver a la normalidad. Hasta que tenga lugar el juicio estaré intranquilo”, añade.

Recordemos que Sergi Ferré solicita a La Fábrica de la Tele, por un lado, la rescisión de su contrato y una indemnización por daños y perjuicios por valor de 50.000 euros, y por otro, reclama 12.000 euros en concepto de horas extras realizadas del último año. Según informó esDiario, todo deriva de un desencuentro laboral que ocurrió entre el 27 y 28 de marzo. Por tanto, semanas antes de trascender la intención de finiquitar el espacio por parte de Telecinco.

El origen del proceso, que iba a resolverse en junio

A Ferré se le encomienda un viaje a Barcelona para cubrir la presentación de un libro que presentaba Carlota Corredera. El conflicto había surgido cuando la productora le habría pedido que continuase en el puesto para “amortizar” el desplazamiento, lo que supondría haber realizado “una jornada de 18 horas”, de acuerdo al demandante. Algo a lo que este se habría negado.

Ferré no llegó a hacer el viaje ni a cubrir dicho evento. Un día después la dirección se habría reunido con él y, siempre según la versión de Ferré, le habría comunicado que se le apartaba de las funciones de reportero de calle. En su lugar pasaría a trabajar como “auxiliar de redacción”. Aunque comenzó desempeñando estas funciones, al no devolvérsele el puesto original, Ferré acabó pidiendo una baja médica por ansiedad.

Finalmente, y al considerarse esta como una modificación sustancial de las condiciones de trabajo, según dicta el Estatuto de Trabajadores, Ferré optó por iniciar este procedimiento. Procedimiento abierto aún.

El pasado 21 de abril -insistimos, antes de conocerse el próximo cierre de Sálvame, las dos partes se reunieron en el Servicio de Mediación, Arbitraje y Conciliación (SMAC), sin que llegaran a alcanzar un acuerdo. Esta instancia de conciliación es previa antes del acudir al Juzgado de lo Social y resolver el litigio. Falta ahora que se indique en qué juzgado se encarga para la resolución. Esta, de acuerdo a Bluper, iba a tener lugar en junio, pero aún no se ha producido.