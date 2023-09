Silvia Intxaurrondo corta a un dirigente del PP que acusa a Sánchez de “prostituir” la democracia: “No utilicemos palabras gruesas”

TVE, cumpliendo con su vocación de servicio público, ha modificado su parrilla de este martes para cubrir e informar en directo sobre el debate de investidura de Feijóo. El líder del PP recibió el encargo del rey, y se presenta este martes a un debate en el que previsiblemente no recibirá los apoyos necesarios para convertirse en nuevo presidente del Gobierno.

Por la mañana, La 1 ha mantenido la emisión de La hora de La 1. Y para valorar el debate de investidura, el presentador Marc Sala ha dado paso a Miguel Tellado, vicesecretario general de organización del PP, para preguntarle cuál iba a ser “el espíritu del candidato Feijóo”. Tellado ha terminado su respuesta culpando a Pedro Sánchez de que la investidura de Feijóo seguramente no vaya a salir adelante, tras lo que ha tomado la palabra Silvia Intxaurrondo: “Señor Tellado, habrá quien piense que es porque a Alberto Núñez Feijóo no le dan los votos. Ustedes dicen que 'renuncia a ser presidente del Gobierno', y no, es que realmente no tiene los votos”, repasando la aritmética del PP si quería combinar a Vox con Junts.

La réplica de la presentadora no parece haber gustado al vicesecretario general de organización del PP, que ha cambiado el tono para señalar: “A nosotros nos faltan cuatro votos y nos sobra dignidad”, comenzando a descalificar al PSOE diciendo que “no tiene escrúpulos, principios, ni valores”, y analizando que el PP tiene 172 votos y Pedro Sánchez 171 porque no cree “que esté pensando en ceder al chantaje de Puigdemont, de la amnistía y el referéndum de independencia”.

Al ver que el político desviaba su discurso a los planes del PSOE, la presentadora ha intervenido para pedirle orden, y empezar por la investidura de Feijóo y el PP, por lo que le había preguntado. Pero Tellado no se ha detenido, sin dejar de hablar y repitiendo las mismas cifras. Volviendo a la investidura, Intxaurrondo le ha preguntado si se habían planteado la posibilidad de renunciar a ella, a lo que Tellado ha contestado recordando que Pedro Sánchez perdió las elecciones y “debería dejar gobernar a quien ha ganado”.

Al ser preguntado por Marc Sala si se sentirían cómodos aprobando una investidura con tránsfugas, Tellado ha afirmado que “en el PSOE hay un tránsfuga, se llama Pedro Sánchez”, explicando que se denomina así a quien abandona los principios, valores y propuestas de su propio partido. “Pedro Sánchez es el principal tránsfuga del PSOE”, ha repetido, para a continuación criticar que la futura investidura de Sánchez es “imposible por inmoral e inconstitucional”.

Intxaurrondo ha intervenido para puntualizar: “Habrá quien piense que en el PP hay dos tránsfugas, que llegaron desde UPN”, a lo que Tellado ha respondido: “No. Tiene usted que saber que estos dos diputados formaban parte de una coalición electoral, formada por PP y UPN, y por lo tanto ahí no se da ningún caso de transfuguismo”. La presentadora ha replicado: “Rompieron la disciplina de voto que les pedía UPN y después fueron a engrosar las listas del PP”, pero Tellado ha insistido en que “no rompieron la disciplina de voto”.

El PP acusa a Pedro Sánchez de “prostituir la democracia”

A continuación, la presentadora le ha preguntado por qué en el caso de Extremadura el PP no dejó gobernar al PSOE, que había ganado, como ahora piden a nivel estatal. Tellado ha afirmado que en ese caso “era evidente que había una mayoría que pedía cambio”, para luego querer diferenciar que no es lo mismo en comunidades que a nivel nacional. Es entonces cuando ha afirmado: “Pedro Sánchez está dispuesto a prostituir, fíjese bien la palabra que utilizo, a prostituir la democracia y nuestra Constitución con tal de satisfacer su ego y su propio ombligo. Pedro Sánchez sólo piensa en sí mismo. Pedro Sánchez se ha convertido en un problema para la política de nuestro país”.

La presentadora, ante la deriva del discurso del vicesecretario general de organización del PP, ha intentado intervenir no una, sino dos veces. Pero Tellado no ha interrumpido su discurso, impidiéndole que hablase. Al acabar el político, Intxaurrondo le ha pedido rebajar el tono: “Le voy a pedir que no utilicemos expresiones gruesas a la hora de referirnos a las reglas democráticas para poder seguir llevando esta entrevista”.

.@SIntxaurrondo: "Le voy a pedir que no utilicemos expresiones gruesas a la hora de referirnos a las reglas democráticas para poder seguir llevando esta entrevista"@Mtelladof: "Lamento que no le guste mi lenguaje. Yo lo que digo es que Sánchez atenta contra nuestra democracia" pic.twitter.com/K79L1zW5U7 — La Hora de La 1 (@LaHoraTVE) 26 de septiembre de 2023

Tellado ha llegado incluso a interrumpir esas últimas palabras de la presentadora, por lo que ésta ha tenido que pedirle respeto y que le permitiera acabar, pero aún así el político ha replicado hablando a la vez que Intxaurrondo: “Es que lo que está ocurriendo en nuestro país es muy grueso”, ha repetido en dos ocasiones.

La presentadora ha mantenido su petición de rebajar el tono: “Discúlpeme. Hablamos de todo, estamos encantados, pero con expresiones que no incluyan un lenguaje grueso”. De nuevo, Tellado ha interrumpido a la presentadora: “Pues lamento que no le gusten mis expresiones. Yo lo que le digo es que el presidente del Gobierno en funciones atenta contra nuestra propia democracia”.

Intxaurrondo, mientras tanto, no se ha detenido pese a que el Vicesecretario general de organización del PP hablaba por encima de su voz, zanjando el momento a la vez y sin que apenas se la pudiera escuchar: “Vamos a seguir adelante”, ha concluido.