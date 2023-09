'TardeAR' se lanza a la política en su segunda semana con 'firma' de Ana Rosa Quintana contra Pedro Sánchez

TardeAR, el nuevo magacín de Telecinco con el que Ana Rosa Quintana salta a las tardes tras 18 años de liderazgo en las mañanas, se presentó como un formato separado de la crispación de la política. El propio Alessandro Salem, consejero delegado de Mediaset, declaró en el mes de mayo: “No habrá política. Absolutamente no. Ningún tipo de tertulia política”.

El máximo responsable de la cadena fue rotundo, y lo cierto es que durante la primera semana del formato, que se estrenó el pasado lunes 18 de septiembre, sólo abordaron la política una vez. Fue el martes día 19, para hablar sobre los pinganillos en el Congreso, y con su presentadora criticando por primera vez al Gobierno en su nuevo espacio: “Es utilitarismo en un momento determinado”, opinó en un vídeo que destaca incluso la web de Telecinco. El resto de días, y de horas incluso de ese martes, TardeAR no habló de política.

Sin embargo, este lunes 25 de septiembre y para arrancar su segunda semana, el programa sí que se ha abierto con más fuerza a la política, testando si ese tipo de contenidos le valen para mejorar su arranque, que como analizamos no ha sido el esperado al no lograr ningún día el liderazgo.

El programa trató las declaraciones de Yolanda Díaz, con Ana Rosa Quintana riéndose y afirmando que al escucharlas pensó “que era un deepfake”. La tertulia política que se organizó al respecto también dejó un momento en el que Lolita Flores y Xavier Sardá defendían lo que quería decir la vicepresidenta del Gobierno en funciones, y la presentadora lamentaba que “no es serio” mientras Vicky Martín Berrocal les pedía que “no intenten defenderla”.

Pero la apertura de TardeAR a la política fue mucho más evidente cuando Ana Rosa Quintana dedicó 'La firma', su nueva sección en la que realiza un editorial al final del programa como el que antes hacía al inicio de El programa de AR, a criticar a Pedro Sánchez. La primera entrega de esta sección fue dedicada a “las grandes de la tele”, el mismo lunes de su estreno. Por lo que esta segunda 'Firma' fue la primera sobre política. Y como en el matinal, sirvió para que volviese a criticar al presidente del Gobierno, ahora en funciones.

Los 50.000 del acto del PP, la “mayoría social” para Ana Rosa

La presentadora no se refirió al debate de investidura a priori fallido que Feijóo afronta este martes, sino que enlazó con el acto del PP contra la amnistía del domingo: “Ustedes se preguntarán si me sigue interesando la política. Mucho, y ahora más. Entiendo que a esta hora están para relajarse y entretenerse, y que ya están muy informados. Para que quede claro, estoy a favor de lo que antes decía Pedro Sánchez, sus ministros y el PSOE, respecto a la amnistía”, comenzó, rememorando a continuación varias declaraciones de Grande-Marlaska, Carmen Calvo, Iceta, Illa, María Jesús Montero, Juan Carlos Campo, y el propio Pedro Sánchez asegurando que no habría amnistía.

A continuación, se dirigió directamente al presidente del Gobierno en funciones: “Ahora trabaja para la amnistía, aunque sus guionistas le den otro nombre. Señor presidente, usted lo volverá a llamar cambio de opinión. Antes de que vuelva a cambiar de opinión, señor presidente, escuche a sus mayores y no expulse del partido a los que piensan de forma diferente. Eso es propio de países autoritarios”.

Tras varias preguntas retóricas para aclarar lo que es el progresismo, Ana Rosa Quintana siguió su discurso hacia Sánchez asegurando que las 50.000 personas del acto del PP representan a una “mayoría social” en España: “Está a tiempo de hacer un servicio a nuestro país. Escuche a la mayoría social que ayer se echó a la calle y evitemos que España se fragmente cuando ya no haya vuelta atrás. Aún estamos a tiempo. Yo le creí cuando nos dijo que nunca habría amnistía porque era inconstitucional. Espero que no haya cambiado de idea”.

La presentadora concluyó reclamándole que escuche al resto de su partido e incluso a “la mayoría socialista de este país”, generalizando por segunda vez. Para terminar así: “La amnistía es algo muy serio para que se haga sin consultar a los españoles. Ni siquiera la recogían en su programa electoral. Señor presidente, los malos son los malos y los buenos son los buenos, conviene no equivocarse de bando”.

A tenor de sus audiencias, todo parece indicar que habrá más 'firmas' de Ana Rosa Quintana sobre política. No sólo porque el programa en general igualó su mejor cuota (pese a no llegarle para liderar), sino porque repasando sus curvas de audiencia, se observa un importante “pico” de los datos precisamente cuando la presentadora se dirigió a cámara para leer su editorial.