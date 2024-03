Sonsoles Ónega corta a un exmilitar que dice ser trans por su discurso sobre violencia machista: “Eso aquí no”

El polémico desfile de militares transexuales por los platós de televisión –que ya ha generado importantes críticas dentro y fuera del medio– derivó este jueves en una situación de máxima tensión en Antena 3. El programa Y ahora Sonsoles contó en esta ocasión con el testimonio de Francisca Javier, un exmilitar y ex guardia civil que “se ha cambiado de genero porque se siente mujer y para pode recuperar la custodia de su hijo, al que no ve desde hace ocho años”. Así lo presentó la conductora del magacín, Sonsoles Ónega, y él se mostró conforme.

En el estudio estaban también la madre de un joven transexual de 23 años, y Valeria Vegas, colaboradora del programa y conocida activista de los derechos de las personas transexuales.

Fue ella la que puso el grito en el cielo al poco de empezar la entrevista, después de que el invitado dijera que no se había hormonado por recomendación médica. La tertuliana se dirigió a la dirección del programa para cuestionar que estuviera dando voz a todos los funcionarios de Ceuta que han pedido un cambio de género acogiéndose a la Ley Trans. “Por qué los seguís trayendo. ¿Van a pasar los 37 por aquí?”, se quejó.

En su opinión, Francisca Javier estaba “diciendo cosas incorrectas” y no tenía sentido seguir escuchándole, menos aún en presencia de dos personas que conocen bien el proceso de transición. “No vamos a traer a los 37. Vamos a traer los casos que nos parece que tienen una historia”, le explicó Ónega, dejando claro que el “posicionamiento del programa” era “denunciar posibles abusos y un mal uso de la norma”.

Valeria Vegas: “Los medios de comunicación tienen la obligación de no traer a gentuza”

Los invitados (Francisca Javier acudió con su mujer) puntualizaron que no estaban allí por voluntad propia sino porque Y ahora Sonsoles había contactado con ellos. Además, el exmilitar se negó a puntualizar qué tipo de disforia sufre y pidió que no se pusiera en duda su relato.

Por su parte, la madre del chico trans se mostró “indignada” con el testimonio que estaba escuchando: “Yo a esta persona le diría que no creo que su identidad de género tenga algo que ver con el hecho de que usted pueda o no ver a su hijo. Usted dice que le puede beneficiar en eso el cambio de identidad. Pues nada tiene que ver. Las circunstancias por las que usted no ve a su hijo, nada tienen que ver”, le espetó.

El tono del debate se elevó cuando Francisca Javier habló de “la cantidad de mujeres lesbianas que no se depilan” para justificar que “cada uno puede ir como quiera”. En ese punto, Valeria Vegas clamó contra el planteamiento del programa: “Ya basta. Los medios de comunicación tienen una obligación, que es no traer gentuza”.

Tras el revuelo que ocasionaron estas palabras de la tertuliana, el exmilitar agregó un comentario que provocó el final abrupto de la entrevista: “Hay 148.000 mujeres que el año pasado dijeron que habían sido maltratadas, y no es verdad”. La presentadora de Antena 3 le echó el alto rápidamente: “Hasta aquí podíamos llegar, eso sí que no. ¿Sabe lo que le digo? A este programa han venido todos los que dicen que se sienten de una manera un otra. No me he arrepentido nunca de haber traído a nadie; a usted, sí”, le dijo visiblemente enfadada.

Francisca Javier prefirió continuar con su discurso, así que Ónega hizo una petición a la dirección del programa: “Que le corten el micrófono. Eso aquí no. Aquí mando yo, y para decir barbaridades decido si las quiero escuchar o no. No me he arrepentido de escuchar a nadie, pero a usted sí”, insistió la periodista, negándole que se estuviera “censurando” su testimonio, tal y como se quejaba el entrevistado.

Las cámaras dejaron de enfocar a los invitados y sus micrófonos quedaron apagados. Ya sólo se pudo escuchar a la madre del joven transexual, que pronunció las últimas palabras sobre este tema: “Usted no está respetándome ni a mí ni a nadie”, dijo refiriéndose a Francisca Javier. “Se está riendo de personas débiles que necesitan apoyo a través de una ley, la Ley Trans. Es una parte de la sociedad que está debilitada porque no tiene apoyo. Personas como ustedes vienen a reírse y a desacreditar”, lamentó en último término. El programa dio por concluida la entrevista en este punto.

El miércoles, tanto el magacín de Antena 3 como su competidor, TardeAR (Telecinco), fueron muy criticados por la política y activista transexual Carla Antonelli, para quien este tipo de entrevistas son “indecentes” y “gravísimas”.