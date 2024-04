'Supervivientes 2024' tuvo la respuesta de Nagore para concursar, salvó a Ángel y facilitó un test de embarazo

La cuarta entrega de Supervivientes 2024: Tierra de Nadie vivió su habitual ceremonia de salvación en la que salvó a uno de los nominados de la semana. Además, permitió a los concursantes recibir varias recompensas tras enfrentarles a algunos retos y hasta hubo cambio de localización para algunos de ellos.

La entrega también recibió en plató a Lorena Morlote - la segunda expulsada del reality- que se encontró con Makoke, que ni se levantó a recibirla, tras haber visto su amistad con Laura Matamoros. Ambas tuvieron un momento de enganchón que hizo peligrar su buena relación.

Todo ello, a la espera de conocer la decisión de Nagore Robles a la que el programa le ofreció ocupar el hueco que dejaba Carmen Borrego, tras abandonar por motivos de salud.

La colaboradora aparecía con un saco en plató y respondía a la gran pregunta: “Hace 12 años que no piso un reality y yo no abandono, no desisto, y doy el 200% porque yo voy a por todas, voy a por el maletín. Como la última vez que estuve en un un reality que me lo llevé”, dijo refiriéndose a Acorralados.

Sin embargo, rechazó la oferta por las siguientes razones: “Si en algún momento doy el paso, y lo he pensado muchísimo, soy lo suficientemente campeona como para empezar el día uno. Soy una tía cojonuda que merece entrar el primer día. Si gasto esa baza de ser concursante tiene que ser en las mismas condiciones que mis compañeros. Y llevo años sin querer ni escuchar propuestas y estoy dispuesta a negociar para estar en la próxima edición si esta cadena me quiere. Quiero ser campeona de Supervivientes”, sentenció.

Ceremonia de salvación con el apoyo al favorito del público

Ángel Cristo, Miri, Arantxa del Sol y Pedro García Aguado eran los nominados de la semana. Cuatro de los protagonistas de la edición que ocupaban la lista negra.

Por lo que se montaron en la plataforma para que Laura Madrueño fuera tirando al agua, uno a uno, los que seguían nominados. El primero en caer fue el coach, la segunda fue la MasterChef y la última la presentadora noventera.

Por lo que, una semana más, Ángel volvía a ser el salvado por la audiencia: “Gracias, no puedo hablar” dijo emocionado el ya consolidado como favorito del público.

Test de embarazo para Claudia y Mario

En los últimos días, Claudia se había estado quejando de mucho dolor de barriga, de náuseas y vómitos. Sus compañeros y Mario hablaron de la posibilidad de que estuviera embarazada. Algo que ella no negó. “Ojalá” confesó la joven a Sobera cuando le preguntó por tal posibilidad.

Por lo que el programa le facilitó un test de embarazo para que escogiera si hacerlo o no junto a Mario y que decidiera si compartirlo con la audiencia o no. “Sí, por supuesto”, respondió ella sobre si quería hacérselo. En el aire quedó cuándo sabrán el resultado.