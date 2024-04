'Supervivientes' sigue su 'salvamización' con pillada a Carmen Borrego y Terelu, y mensaje inesperado de Bárbara Rey

Supervivientes 2024 vivió este domingo, durante la emisión de Conexión Honduras, una nueva noche que recordó de nuevo a Sálvame y el Deluxe por la manera en la que se abordaron los contenidos del programa. Y es que antes de conocer la identidad del nuevo expulsado, el espacio presentado por Sandra Barneda ofreció a traición una conversación inédita de Carmen Borrego y Terelu Campos durante la última gala, y paró rotativas para leer en directo el sorprendente mensaje de Bárbara Rey a Alexia Rivas sobre su hijo Ángel Cristo.

Sandra Barneda se reencontró con su colaboradora de Así es la vida, a la que manifestó con sorna la decepción que había tenido con ella en su fallido paso por el reality: “Si me hicieran elegir qué escoger para irme a una isla desierta para sobrevivir, no estaría Carmen Borrego. ¡Sé que no sobreviviría contigo!”, soltó con humor la catalana.

La hija de María Teresa Campos no dudó en saltar con un corte, defendiendo su concurso: “Para ir a Supervivientes, tú, puedes ser una excelente superviviente, o ser la protagonista durante dos semanas de Supervivientes. Y, eso, no me lo puede negar nadie”, sacó pecho la tertuliana de Telecinco, para la que la noche guardaba más sorpresas.

La pillada de Supervivientes a Borrego y Terelu

Y es que avanzada la emisión, Sandra Barneda anunció que el programa tenía en su poder las imágenes de una conversación inédita entre Carmen Borrego y Terelu Campos durante una de las publicidades de la gala del pasado jueves, cuando la robinsona se enteró en directo de la entrevista bomba que ha dado su hijo a una conocida revista y en la que carga duramente contra ella.

“Este es mi momento y no me lo va a amargar nadie. Yo ahora voy a entrar a plató como si no pasara nada”, avisó Borrego en una pausa en la que Jorge Javier Vázquez fue a saludarla. “¿Estamos en directo?”, preguntó enseguida al ver al presentador. “No voy a echar ni una lágrima”, insistió antes de entrar a plató.

“Mi consejo es que no hables de él nada más, que te mantengas como tú te has mantenido”, le dijo Terelu en unas imágenes que ahora el reality ha emitido 'a traición'. “Cuando yo vi la portada, pensé que era por los audios y lo que se emitió, que nos callamos todos y no dijimos ni una mala palabra”, dijo en clave la mayor de las Campos. “Solo me han hablado porque se ha muerto mi madre. Debe estar revolviéndose allí arriba o dónde esté”, replicó Borrego indignada.

“Menos mal que está muerta”, contestó Terelu, que ha sido noticia también este fin de semana por su inesperada desvinculación de Mañaneros en TVE. “Estaban locos por hacer una exclusiva. Ha sido irme y hacer una exclusiva”, lamentó la concursante.

El sorprendente mensaje de Bárbara Rey

La cosa no quedó ahí y la 'salvamización' del programa se hizo patente otra vez cuando Sandra Barneda paró el debate de Supervivientes 2024 ante el inesperado mensaje que recibió Alexia Rivas por parte de Bárbara Rey. En él, la vedette sorprendía con unas palabras positivas sobre su hijo Ángel Cristo, cuyo paso por la isla alabó a pesar de la guerra abierta que él ha emprendido contra ella en televisión a lo largo de los últimos meses.

“Me alegra muchísimo cómo está evolucionando mi hijo. Lo que haya dicho de mí y el dolor que me haya causado, no tiene nada que ver con su concurso. Todo lo que le deseo es lo mejor del mundo. Es mi hijo y moriré queriéndole. Hay que juzgarle por cómo lo hace en Supervivientes y desde mi punto de vista, cada día está mejor. Me encantaría que ganara. Sé que es difícil, pero todo es posible”, aseguró la artista.

Barneda recordó que esta era “la primera vez que públicamente pide que gane su hijo”. Acto seguido, la catalana aprovechó la ocasión para lanzarle a Rey la propuesta de repetir estos elogios hacia Ángel Cristo en persona, proponiéndole viajar hasta Honduras para darle una televisada sorpresa al robinson que, por su parte, protagonizó hace unas semanas un desagradable momento al rechazar en directo recibir un mensaje por parte de su madre.

Bronca de Pedro García Aguado y expulsión de Kike Calleja

En otro orden de asuntos, el programa emitió una dura bronca entre Rubén, Aurah, Arkano y Pedro García Aguado en la que el 'hermano mayor' acabó perdiendo los papeles. La discusión fue motivada por discrepancias a la hora de gestionar el cocinado de un arroz, con Arkano quejándose de que Pedro no quisiese encargarse de esta labor.

“Las cosas claras. A mí manipulaciones y eso nada”, pidió el expresentador de Cuatro. “¿Qué cojones es esto? Yo por las buenas soy muy bueno pero por las malas soy muy malo. No me toquéis las narices”, decía Pedro, elevando el tono. “¿He dicho que quiero hacer el arroz y ahora me estáis diciendo que estoy eludiendo mi responsabilidad?, preguntaba García Aguado mientras se desataba una conversación entre chillidos entre sus compañeros.

“¡Eh, que yo también sé gritar! ¡Vale ya de gritar!”, estalló el exdeportista olímpico, que cortó la pelea marchándose del lugar para no seguir enfrentándose al resto de concursantes.

Al final de la noche, Sandra Barneda conectó con Playa Olimpo para comunicar a los desterrados la decisión de la audiencia, que optó por Kike Calleja como el nuevo expulsado de la edición: “He sido muy feliz con vosotros. No voy a olvidar nunca esta aventura”, aseguró el exreportero de Sálvame.