'Supervivientes' soltó la “bomba atómica” a Borrego, vivió “lo nunca visto” en la apnea y resolvió el test de embarazo

La quinta entrega de Supervivientes 2024 empezó por todo lo alto, con Jorge Javier Vázquez advirtiendo a la audiencia: “Va a ser una gala histórica, una gala como pocas en el mundo”. Una sentencia que, seguidamente, argumentó a la audiencia: “No les vamos a defraudar porque lo que va a vivir hoy Carmen Borrego le va a cambiar la vida para mal”.

La concursante llegaba a plató tras haber abandonado por motivos de salud y se convertía en la protagonista de la noche al descubrir que su hijo la había criticado en una revista.

Pero no fue el único tema de la gala, también fue importante el destierro de Arantxa del Sol que se unió a Laura Matamoros, Kiko y Kike Calleja en Playa Limbo. A la espera de la próxima expulsión el domingo.

Y, mientras caía el “diluvio universal” en Honduras, Gorka hizo lo nunca visto en una prueba de apnea: “Nunca me ha pasado que un concursante quisiera quedarse debajo del agua”, decía asombrado Jorge al ver que todos habían salido, llamaban al último y este escogía batir su propio récord.

La noche acabó con las nominaciones de Aurah, Pedro, Marieta y Blanca y el resultado del test de embarazo de Claudia Martínez que dio negativo. Aunque ella aseguró que le hubiera encantado, aunque no era el mejor momento.

Carmen Borrego se reencontró con Terelu y descubrió las críticas de su hijo

Como había vaticinado Jorge Javier días antes, a Carmen Borrego le quedaba un vía crucis al llegar a España y, más en concreto, a Mediaset. Ella aseguraba que tenía muchas ganas de ver a su hijo, tras enterarse de su separación para decirle “Te quiero y estaré ahí para siempre”.

Sin embargo, el presentador adelantó que le iban a explicar cómo él le había criticado en una revista. Y la encargada de darle tal noticia sería su hermana: “Hoy viene Terelu Campos para recibir a su hermana y como estamos en Supervivientes podréis decir que hoy vuelve un fantasma del pasado”, dijo el presentador sobre su desaparición de Mediaset.

Terelu reaparecía en Telecinco para abrazar a su hermana y le contaba, de forma lenta y con cuidado: “Además de la portada de la separación de tu hijo, ayer salió otra exclusiva de tu hijo Jose y de su mujer o ex, no sé lo que es, con cosas muy injustas, con mentiras, manifestaciones dolorosas... ”.

Seguidamente le mostraron los titulares dichos por su hijo y ella respondió escueta: “Yo por él he hecho todo, mi conciencia está tranquila. Seguiré estando aquí pero todo en la vida tiene un límite. No sé si él dormirá tranquilo, yo desde luego, sí. Llevo matándome como madre muchísimos años. Aguantando demasiado pero los hijos son así de injustos y los que vienen con los hijos lo son aún más. Puedo morirme en este instante y moriré como una gran madre”.

Para acabar, quiso dejar el siguiente mensaje: “Se me ha soltado una bomba atómica y es tan difícil lo que tengo que decir que no tengo capacidad ni para llorar en este momento” y añadió que ahora se “siente más libre”.

Carmen Borrego, en plató: “Es de valientes ir hasta allí”

Minutos después llegó a plató donde lamentó que fuera una noche “más dura que divertida”. Aún así se mostró orgullosa de su paso por el reality: “Es de valientes ir hasta allí. Que los que siguen allí lo son más que yo sí, pero yo también lo soy”, aseguró.

Sobre sus compañeros: “Para mí ha sido una mala experiencia convivir con él y conocer a una malísima persona que se llama Ángel Cristo. Luego está Arantxa la que más calienta el sol.

Arantxa del Sol, desterrada a Playa Limbo

Arantxa del Sol, Miri y Pedro García Aguado eran los nominados de la semana que, al paralizar los teléfonos, mostraban unos porcentajes ciegos muy igualados para acabar su aventura: 32%, 32,5% y 35,5%.

En la ceremonia de salvación, la afortunada fue Miri que saltó de alegría. Por lo que el coach y la presentadora se quedaban en la cuerda floja.

Minutos después, Jorge Javier sentenciaba: “El público ha decidido que se salve de la expulsión Pedro”. Él lo celebraba y los dos se abrazaban. La presentadora lamentaba y agradecía la situación: “Quiero agradecer las veces que he estado nominada y me han apoyado, no me lo esperaba. También tengo muchas ganas de ver a mi familia”, aseguró.

Los nominados de la semana

En Playa Condena tuvieron claro que la nominada del grupo era Blanca, algo que no se esperaba “absolutamente para nada” y lo recibía como “dagas en las espalda”. Y Gorka, como líder, añadió a Marieta.

Mientras que los de Playa Olimpo nominaron a Pedro y el líder, Torres, señaló directamente a Aurah para que le acompañara en la lista negra.