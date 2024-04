Jorge Javier vaticina un “viacrucis” a Carmen Borrego tras 'Supervivientes': “Le queda un calvario en los platós”

Jorge Javier Vázquez ha reflexionado sobre la complicada posición de Carmen Borrego en su vuelta a España tras abandonar Supervivientes 2024 por prescripción médica. El pasado jueves, el reality de Telecinco vivió la salida de la hermana de Terelu Campos, que se tendrá que enfrentar en su regreso a la sonada separación de su hijo, la cual se ha producido durante su estancia en Honduras.

En su blog de Lecturas, el presentador de Mediaset ha analizado toda esta situación: “Finiquitada la Semana Santa llega definitivamente a España Carmen Borrego. Pero su Vía Crucis no ha finalizado. Le queda un calvario importante en los platós. La conozco desde hace muchísimos años. Tiene una arquitectura mental y emocional complicada. Muchos miedos. Muchas fobias. Demasiadas angustias acumuladas”, asegura el catalán.

Pese a ello, Jorge Javier asegura que no dudará en pincharla en su reencuentro ante las cámaras para hacerla rabiar: “Me conocéis: si no provoco, no me divierto. El jueves le diré, totalmente convencido, que es la ganadora moral de Supervivientes 2024. Y, como la conozco, lo mismo se lo cree y todo”, dice con sorna el televisivo.

Jorge Javier carga contra Telemadrid

En su escrito, Jorge Javier también aprovecha para contar otra anécdota televisiva que ha vivido durante esta Semana Santa: “Estoy deseando que llegue el lunes y el país se ponga en marcha en nuevo. Que falta le hace, que está al borde mismo del colapso”, comenta irónico. “Esto no lo digo yo, que conste. Estaba haciendo zapping el Jueves Santo y me topo en Telemadrid con la emérita Sofía, que ha acudido a presenciar la salida del Cristo de los Alabarderos y le conceden el privilegio de realizar la levantá. Llegado el momento exclama: 'Por España'. Y a la comentarista de Telemadrid le sale de las mismas entrañas decir: 'Eso, por España, que falta nos hace'”, reproduce el comunicador. “Así, en plural, hablando por todos los millones de españoles”, añade.

“A ver, contextualicemos. Es Telemadrid, y para esa cadena todo lo que no sea Madrid está echado a perder. Que digo yo que tampoco será así del todo porque algo tendrá nuestro país cuando lo bendicen millones de turistas que quieren visitarlo. Este año batimos récord. Pero entiendo que nunca llueve a gusto de todos, y más precisamente por estas fechas. A mí sí que me parece que nuestro país tiene que ponerse las pilas urgentemente con algunos temas. Con la sanidad pública, por ejemplo. Un familiar muy directo mío, en Barcelona, ha tenido que esperar casi seis meses para una operación. En Madrid, la madre de mi fisio falleció sin ni siquiera recibir tratamiento contra un cáncer. En mayo le hicieron unas pruebas y el oncólogo no la recibió hasta noviembre. Murió un mes después”, ha denunciado.

Jorge Javier reivindica que “más falta nos hace preocuparnos por mejorar la vida cotidiana de los ciudadanos que andar metiéndole miedo al personal”: “Pero como decía Encarna Sánchez: 'Oyente cabreado no cambia de dial'. Lo sabíamos muy bien en Sálvame: nada como vender los temas con tensión para que la audiencia se quede pegada. Pero no es lo mismo montarte un akelarre porque Lydia Lozano no ha invitado a sus compañeros a su fiesta de cumpleaños que andar todo el santo día atemorizando a la gente con unas plagas que no terminan nunca de llegar”, sentencia.