Susanna Griso revela que una vez fue evacuada en directo del plató de Antena 3 Noticias: “Me llevaron en volandas”

Susanna Griso ha revelado en Espejo Público un percance que sufrió tiempo atrás, en sus años como presentadora de Antena 3 Noticias. La presentadora contaba este jueves cómo, estando embarazada de su segunda hija, tuvo que ser evacuada de plató tras una bajada de tensión.

“Tuve una bajada de tensión en directo, acabando un informativo, embarazada de mi segunda hija”, advertía, al hilo de la reciente revisión hospitalaria de Gabriela Guillén, madre del futuro hijo de Bertín Osborne, durante el bloque Más Espejo, dedicado a la crónica social.

“Algún día recuperaréis las imágenes... ¿Por qué he tenido que contar esto?”, añadía entre risas Griso. De hecho, bromeó con que Alberto Díaz, exdirector de Sálvame y ahora responsable de la sección de crónica social del magacín de Antena 3, fuera capaz de encontrar las grabaciones de aquello.

“Me cogieron y me llevaron en volandas”

“Aguanté como una jabata, hasta que di paso, creo que a El Tiempo. En ese momento me derrumbé, vinieron los compañeros cámaras, me cogieron y me llevaron en volandas”, agregó, abundando en explicaciones la periodista, que señaló que en aquella ocasión estaba sola al frente del informativo. “No estaba Matías Prats, que me hubiera auxiliado. Estaba sola”.

“Con esto lo que quiero decir es que estas cosas pasan”, concluyó, tratando de quitar hierro a la reciente visita de Guillén a urgencias, y negando que pudiera ser un reclamo publicitario por parte de la reciente nueva famosa. “Puede ser que te pegues un susto y quieras comprobar que todo esté bien”.

La segunda hija de Griso, Mireia, nació en 2004, por lo que el momento ocurrió hace ya cerca de 20 años. La presentadora formó parte del informativo hasta 2006, momento en que pasó a conducir Espejo Público.