'TardeAR' denuncia el intento de secuestro exprés a un compañero: “Es un chico normal, un trabajador”

Un trabajador de TardeAR se ha convertido en inesperado protagonista de la sección de sucesos que comanda Manu Marlasca junto a Ana Rosa Quintana en Telecinco. El magacín de las tardes ha narrado el intento de secuestro exprés que sufrió un joven que pertenece a la plantilla de Unicorn Content, y que pudo contar su experiencia, convenientemente protegida su identidad, este mismo lunes.

La propia Quintana lo advertía antes de analizar el tema: “Les contamos una historia que me parece terrorífica y que además tengo que decirles que le ha pasado a un compañero nuestro, han estado a punto de secuestrarlo y meterlo en un maletero”.

Ocurrió el sábado, a las cuatro de la madrugada, cuando la persona, de 26 años, salía de una discoteca en la plaza de Tirso de Molina. “Tres individuos le siguieron de camino a casa e intentaron introducirle dentro del maletero de un vehículo”, explicaba Marlasca, que añadía que un conductor de un vehículo VTC que pasaba por la zona en el preciso momento frustró el asalto.

“Si ese conductor nos está viendo, por favor, que nos escriba”, pedía el periodista especializado en crónica negra, antes de dar paso a la pieza que reconstruía los hechos.

“Es un compañero que trabaja, un chico normal”

Con la voz distorsionada y sin mostrar el rostro, el joven compañero de TardeAR: “Uno de ellos se va a abrir el maletero del coche y las otras dos personas se quedan forcejeando conmigo”. En efecto, el conductor que atisbó la situación se bajó de su coche para hacer huir a los agresores y socorrer al joven, que reconoció haber tenido miedo de que lo matasen.

“Es un compañero que trabaja, un chico normal. ¿Qué pueden querer de un chico joven que sale de una discoteca? Tampoco es un millonetis”, recalcaba Ana Rosa, que quiso despejar toda duda de que hubiera algún otro motivo para lo ocurrido que se escapara. “Es un chico normal y corriente, un trabajador”.

Por su lado, Marlasca explicaba el modus operandi que se suele seguir en secuestros exprés de este tipo: se retiene a la persona y se la obliga a ir a un cajero antes y después de la medianoche para sacar dinero y así poder sacar todo el dinero disponible en dos días distintos. Aunque por las horas no se ajustaba a estos casos, Marlasca subrayó que “no es un caso aislado”. Si bien quiso aclarar que no hay “una oleada” de esta clase de intentos de secuestro, sí dijo que “se están dando con relativa frecuencia”.