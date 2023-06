Telecinco presenta 'La vida sin filtros', el nuevo programa de Cristina Tárrega que multiplicará a Boris Izaguirre en TV

Telecinco ha presentado La vida sin filtros, su nueva apuesta para el prime time de los sábados con Cristina Tárrega al frente.

Cristina Tárrega se emocionó al hablar de su nuevo programa en Telecinco y desveló el mensaje de Jorge Javier

La propia presentadora, sin guion y sin información previa de las historias de los invitados, conocerá y se emocionará al mismo tiempo al escuchar el relato de cada protagonista, en un espacio que combina emotainment y talk-show y que produce Unicorn Content, la productora de Ana Rosa Quintana y Xelo Montesinos. El programa se estrena este mismo sábado 1 de julio en el prime time de la cadena, tomando el relevo de Mi casa es la tuya.

“Es un programa muy novedoso e innovador, donde suceden muchas cosas y que, además, me aporta muchísimo como comunicadora y presentadora. Es, sin duda, el formato de mi vida”, afirma la comunicadora, responsable de programas como Sola en la ciudad y Territorio comanche, en su retorno a la primera línea. “Quienes vienen al programa son generosos por la naturalidad con la que hablan de sus historias y por el deseo de hacernos partícipes de sus vidas y de sus testimonios”, dice sobre los invitados y protagonistas.

Boris Izaguirre, Lequio y Carlos Baute, entre los colaboradores

El eje de cada entrega es un tema central que vertebrará sus contenidos, que serán documentados con informes, datos y reportajes. Temáticas como asuntos de familia, conflictos vecinales, infieles por naturaleza y esclavos de la imagen, entre otros asuntos, serán abordados “sin filtros” por la presentadora y debatidos por el equipo de colaboradores.

La vida sin filtros abrirá un debate sobre el tema central, un asunto que tratará un nutrido equipo de colaboradores que aportarán sus respectivas experiencias y ofrecerán sus particulares puntos de vista. Destacados nombres del panorama nacional con trayectorias y perfiles diversos forman parte del plantel del programa, en el que figuran Alessandro Lequio, Carlos Baute, Lucía Dominguín, Ágatha Ruiz de la Prada, Charo Reina, Eduardo Navarrete, Ares Teixidó e Iván González, entre otros.

También destaca la presencia de Boris Izaguirre: el escritor también ha firmado para presentar Más vale sábado, la nueva edición para la tarde sabatina de Más vale tarde en laSexta, donde se coordinará con Adela González, que llegará en septiembre.

Testimonios en el Face Wall y la sección '100 Segundos'

Los testimonios de los protagonistas y del público asistente en plató y también los de los espectadores desde sus casas conforman la piedra angular de La vida sin filtros. El espacio contará con un gran Face Wall, que permitirá a Tárrega conectar con diferentes personas de todo el mundo y de culturas diversas.

El programa incluirá también numerosas sorpresas; informes, noticias, datos y reportajes sobre el asunto central de la mano del periodista Carlos Garayoa; y la novedosa sección 100 Segundos.

Ésta última, creada por Marina Abramovic, artista serbia considerada una de las figuras más influyentes de la performance contemporánea, es un emocionante ejercicio terapéutico de reconciliación, o no, en el que dos personas que se conocen, que no se han visto en años y con asuntos pendientes se sentarán frente a frente y en silencio durante 100 segundos. “Esta sección es una joya en televisión y a los espectadores les va a gustar verla e incluso les va a apetecer participar, porque se van a sentir identificados, unas veces sí y otras no, y además les va a sorprender”, comenta la presentadora.

Además, serán los propios protagonistas de este cara a cara quienes decidan marcharse o permanecer en el programa para abordar el tema que dejaron pendiente con Tárrega como mediadora.

Javier Villamor, exportavoz de HazteOír, en la primera entrega

En esta edición, Cristina vive de cerca la emotiva declaración de agradecimiento de un nieto a sus abuelos por haberlo criado; es testigo de la decisión de una mujer que se plantea desheredar a una de sus hijas; y observa las emociones que afloran cuando se sientan frente a frente un hombre de 45 años y su padre biológico, a quien el primero lleva años buscando, entre otras historias.

En su primera entrega, La vida sin filtros contará con las intervenciones de Alessandro Lequio; Lucía Dominguín, empresaria, actriz y miembro de una de las sagas más famosas del panorama nacional; la periodista Ares Teixidó; Ana Sierra, psicóloga y sexóloga; el abogado Andrés Rodríguez; y Javier Villamor, experiodista de 7NN y exportavoz de la entidad ultracatólica y ultraderechista Hazte Oír.