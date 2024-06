Tenso enganchón en 'Factor X' entre Vanesa Martín, Lali y una concursante: “No se puede ir con esa soberbia”

Factor X vivió este lunes 3 de junio el momento más tenso de su complicada edición con el enfrentamiento en directo, en plena semifinal, de la concursante Aye Alfonso con las juezas del programa Vanesa Martín y Lali Espósito, que condenaron la “soberbia” con la que la artista amateur recibía sus valoraciones.

Todo se remonta a una opinión que la primera de las mentoras ofreció sobre la participante en la gala de la semana pasada, cuando comentó que no había mostrado su personalidad en la actuación. Algo que molestó a la candidata y por lo que Ion Aramendi, ya este lunes en la segunda 'semi' en Telecinco, dio la posibilidad a Vanesa de retractarse o de cambiar de parecer.

“No hay ni un solo artista que yo conozca que sea grande que no haya pasado por muchos 'noes' y por adversidad. Cuando empezamos tenemos que tener una humildad tan bonita que se debería sostener en el tiempo, pero que a veces la fama te moldea”, comenzó expresando la jueza, que procedió a explicar lo que quiso decir siete días atrás con su valoración.

“Intenté decirte que no te salieras de tu estilo, de tu esencia, de tu misión en esta vida como música. No me desdigo de nada. Te pido disculpas si te molestó, pero subrayo que no te salgas de tu identidad”, apuntó Vanesa Martín, reafirmándose: “Hoy sigo viendo a una Aye lejos de su identidad. Lo siento, disculpadme, soy sincera”.

El presentador de Factor X dio la palabra a la concursante, que consideró “destructivos” los apuntes de la cantante profesional: “Respeto todas tus opiniones, pero a veces creo que estas opiniones son destructivas. Soy una artista que está empezando”, dijo. “Cuando tengas 41 años verás en positivo, más que en negativo, lo que te estoy diciendo. Solo digo que seas fiel a ti misma”, replicó Vanesa.

“No se puede ir con esa soberbia por la vida”

En esas tomó parte Lali Espósito, que todavía no había ofrecido su valoración sobre la actuación de Aye Alfonso y que concordó con su compañera de mesa: “Siento que no te interesa para nada mi opinión si no es algo que te haga sentir halagada. Lo voy a resumir en que coincido con Vanesa Martín”, comenzó afirmando la cantante argentina.

“Estamos aquí siendo cuatro personas muy respetuosas diciendo lo que pensamos, nada de lo que decimos es destructivo. Me parece una falta de respeto que digas que somos personas destructivas, somos cuatro artistas con mucho trabajado detrás y somos muy respetuosos con cada persona que se subió al escenario”, añadió, elevando el tono.

En ese sentido, Lali se mostró rotunda: “Yo también respeto que no te importe mi opinión o la de alguna de mis compañeros, pero quiero que sepas que viniste a un programa que es un talent show, y que se trata de gente que canta y cuatro personas dan su opinión, con la mejor de las ondas. Si eso te molesta, quizás no era el lugar para que te presentes”.

De nuevo con el turno, la participante Aye Alfonso aludió a unas palabras de Vanesa Martín y fue ahí cuando la situación terminó por detonar: “Dijo que estaba limpiando el pescado sucio”. “¿Qué hablas, Aye? ¿Qué hablas?”, preguntó la cantante malagueña. “Fue una falta de respeto para los demás participantes también”, terminó la concursante.

“Aye, estás tan fuera de onda... Y me da tanta pena. Porque la realidad está en la calle y no se puede ir con esa soberbia por la vida”, le respondió Vanesa, poniéndose en pie, y con el apoyo de Lali Espósito, que quiso disculparse con Abraham Mateo por la situación vivida con la artista de su equipo.

“No sé por qué decís que no veis humildad en ella”, replicó el juez. “Porque no la tiene”, respondió de nuevo Vanesa Martín, visiblemente enfadada“. ”[Tiene humildad] cuando la aplaudes“, zanjó ella.

Lali, en redes sociales: “En la TV se ve todo, no pasa nada”

Tras la finalización de la gala en Telecinco, Lali Espósito quiso calmar las aguas con un mensaje dirigido a sus seguidores, que viven con intensidad todo lo que ocurre en el talent show.

“¡Relajen, amores! Esto es un programa de TV y cada uno se expresa como siente y quiere. Yo siempre digo lo que pienso con respeto, al igual que mis compañeros. Se puede ver en todos los que han pasado por ahí. Cada uno sabe y en la TV se ve todo, no pasa nada de nada”, escribió en X, anteriormente conocida como Twitter.