Terelu Campos agradece a Ana Rosa su homenaje a María Teresa Campos en 'TardeAR': “¡Qué orgullo!”

Terelu Campos ha querido agradecer públicamente el homenaje que Ana Rosa Quintana realizó a María Teresa Campos en el estreno de TardeAR. La presentadora, que se estrenaba esta misma semana en La Plaza y en Mañaneros, ha expuesto las sensaciones de las últimas semanas, en las que la atención en torno a su familia ha sido continuada tras el fallecimiento de su madre, que tuvo lugar el 5 de septiembre.

En su blog de Lecturas, le agradece a la profesional de Telecinco que “en su primer programa, hiciera un reconocimiento a tantas mujeres importantes”. “Qué orgullo cuando Ana Rosa nombró a mi madre para dedicarle su primer programa y dijo cosas tan bonitas sobre ella”, añade Campos.

Quintana definió a la Campos como “la gran innovadora” de entre las grandes mujeres que han formado parte de la historia de la televisión en España. “No solo introdujo la política en las mañanas, sino que renovó la forma de contar la vida en televisión. En Las mil y una noches, Sherezade le contaba una historia nueva al Sultán, y el deseo por escuchar una historia nueva cada vez hizo que el sultán se enamorase de ella. Eso le pasó a España con María Teresa Campos. Allá donde estés, contando historias, en el jardín junto a las mujeres pioneras, siempre serás historia de la tele”, proncunció la periodista y productora.

Sus palabras para Carmen Borrego tras debutar en 'Así es la vida'

El texto que publica en la cabecera de crónica social versa sobre agradecimientos, de hecho. También se los otorga a su hermana, Carmen Borrego, que acaba de debutar en Así es la vida, precisamente el telonero de TardeAR en la sobremesa de Telecinco. En su caso particular, responde así a las palabras que la directora de programas dedicó a su vez a su sobrina, Alejandra Rubio, colaboradora del mismo espacio. La hija de Terelu había sido criticada por volver al trabajo poco después de morir su abuela, algo que había llevado a que numerosos compañeros de profesión la defendiesen.

Borrego, que mantiene una relación cuando menos complicada con Rubio, sí tuvo “justas palabras” con esta última. “Toda la familia pensamos que mi hija lo ha hecho de una manera estupenda y estamos muy agradecidas por su templanza en momentos complicados”.

También reconoce su sobrecogimiento con el hecho de que su hermana asegure “depender emocionalmente” de ella. “Cuando le escuché decir que yo me he convertido en esa madre que se nos ha ido, que necesitaba abrazarme y estar conmigo, me rompí”. , También agradece el mismo hecho de que la considere la “sucesora” de María Teresa Campos también a nivel profesional.

“Soy de las que piensa que en la vida hay personas que son insustituibles e irrepetibles. Una de ellas era nuestra madre. Eso no significa que no haya bebido mucho de su fuente y que no haya aprendido muchísimo de ella y con ella. Eso en cierto modo me ayuda a tener un cierto parecido entre comillas con mi madre”, medita, sintiéndose “halagada” por la comparación.