'The Floor' entregó en su final los 100.000 euros de premio a una experta en cocineros: “¡Es una puñetera locura!”

Manel Fuentes no mentía este miércoles al comienzo de la final de The Floor al asegurar que preveía una noche “de película”. El concurso de Antena 3 vivió un desenlace trepidante con 13 concursantes disputándose el premio final con los 100.000 euros que ponía en juego el formato. El programa se llevó además un alegrón en su despedida, creciendo en audiencia hasta un 13,9% de share en su disputada pelea contra Cuéntame cómo pasó.

100 personas empezaron la aventura de The Floor en un juego de estrategia y cultura popular en el que cada uno de ellos era dueño de una casilla y una categoría con la que enfrentarse a sus oponentes. A lo largo de ocho entregas, los concursantes se han ido derrotando unos a otro, logrando conquistar las casillas de aquellos a los que iban batiendo en sus respectivos duelos.

De los 13 participantes aún en liza, Alejandro arrancó la noche dominando el tablero con un total de 65 casillas. No obstante, al hombre le pudo la presión y cayó en su cara a cara contra Jorge. A partir de ese momento, el programa fue descalificando a los finalistas con categorías que iban desde 'niños prodigios', a 'atletas olímpicos', pasando por 'modelos' o 'escudos de fútbol'.

Esta última temática era dominada por Javi, que batió a Jorge y se hizo con la mayor parte del gran pantallón de LED que custodian bajo sus pies. Sin embargo, el joven fue batido a la primera por Edu al tener que acertar diferentes razas de perro. Antes de despedirse, Javi quiso leer un poema dedicado a sus compañeros, asegurando que se llevaba grandes amigos del programa. En ese momento, el participante no pudo aguantar las lágrimas, protagonizando uno de los momentos más emotivos de la noche.

Mireia, ganadora de 'The Floor'

Mientras tanto, la categoría 'Eurovisión' permanecía sin tocarse, siendo esta una de las más esperadas por una buena parte del público eurofan que venía siguiendo concurso. Una temática que, lamentablemente, finalmente no se llegó a disputar.

En el duelo final, en el que Mireia se enfrentaba a Daniel en su pelea por ganar todo el tablero, Manel Fuentes le dio la posibilidad a la concursante (que en ese momento atacaba tras eliminar a Paco Luis y Juanan) de que eligiera con qué categoría quería competir contra su contrincante.

Mireia, temiendo que Daniel fuese un experto en Eurovisión y teniendo en cuenta de que ella es cocinera de profesión, decidió jugar por los 100.000 euros del premio intentando adivinar la identidad de diferentes chefs de prestigio. Y pese a que el joven rival le plantó cara, este acabó bloqueándose con varios nombres, dándole la victoria a la concursante.

“¡Tenemos ganadora de The Floor y es Mireia! ¡Mireia acaba de conseguir 100.000 euros!”, exclamaba Manel Fuentes, felicitando a los dos finalistas por el gran duelo que habían protagonizado. Mireia, aún en shock, no podía dejar de temblar: “¡Mamá, me lo he llevado!”, acertaba a decir muy emocionada antes de que el presentador despidiese el programa.

Un día después, la web de Antena 3 ha desvelado unas imágenes exclusivas de Mireia tras ganar The Floor en las que se puede ver sus primeras declaraciones tras el triunfo: “¡Vivan los cocineros y las cocineras de España!”, gritaba aún en plató.

La concursante desveló entonces que el dinero del premio lo iba a “guardar y a usarlo para viajar y descansar un poquito”. “Han sido unas semanas muy intensas, con muchas emociones, muchas estrategias, estudiándome un tema u otro... ¡Es una locura, es una puñetera locura!”, concluía Mireia, dedicándole la victoria a su familia.