El 'tierra trágame' de Nacho Abad en el debate de 'GH VIP' al revelar sus dos concursantes favoritos: “Ya no está”

En una noche en la que Karina decidió no proseguir en la casa de Guadalix, Nacho Abad se convirtió, por motivos bien diferentes, en el protagonista cómico del debate de GH VIP. El periodista protagonizó por un “tierra trágame” durante su aparición para promocionar el salto de Código 10 al prime time de Telecinco.

David Aleman y Abad entraron en plató junto a Ion Aramendi con motivo del especial del formato de crónica negra de Cuatro que se emitirá este mismo lunes 9 de octubre en el primer canal del grupo. El espacio ocupará de forma excepcional el horario estelar en lugar de La que se avecina, para ofrecer una exclusiva por desvelarse. Aprovechando su presencia, Abad quiso reivindicar que era espectador y seguidor del reality show, aunque no salió como esperaba.

“Me da mucha pena que Karina haya abandonado. Tengo mi favorito, ¿eh?”, advertía a Ion Aramendi antes de dar por cerrada su participación. “Conozco a dos de ellos [de los concursantes]. Para mí son mis favoritos”.

Al preguntarle el presentador por sus identidades, Abad replicó: “Carmen Alcayde y Pedro García Aguado”. Por supuesto, el exdeportista y Hermano mayor ya no forma parte del concurso, habiendo sido solo el “infiltrado” del formato que renunció a continuar como concursante oficial.

“Pedro ya no está”, le avisó Aramendi, ante la sorpresa del periodista. “¡Ay! ¿Pedro no está?”, pudo decir Abad antes de salir de plató entre las risas de los presentes, David Aleman incluido. “¡Si te lo he preguntado!”, añadió el periodista entre risas antes de desaparecer de plano.

El salto de 'Código 10' de Cuatro a Telecinco

Código 10 saltará este lunes de Cuatro a Telecinco para ofrecer una “gran exclusiva” sobre “el caso del que más se ha hablado en los últimos meses”. No se aportaban más datos sobre el tema en cuestión en la promo con que se anunciaba, aunque podría tratarse del caso Daniel Sancho, sobre el que este programa ha dado ya unos cuantos titulares. “Conviene que no os lo perdáis porque no vais a tener de qué hablar”, dicen los presentadores en el vídeo promocional.

La llegada de Código 10, que se emitirá desde las 22:00 horas, altera por completo la noche del lunes 9 de octubre. Telecinco tenía previsto emitir una nueva entrega del resumen diario de GH VIP, y después iba a ofrecer un nuevo capítulo de La que se avecina.

Producido por Mandarina, Código 10 se estrenó en Cuatro el 18 de abril de 2023. En la noche del martes, donde se emite regularmente, ha conseguido una audiencia media de 407.000 espectadores (5.6% de cuota de pantalla). Sus datos mejoraron notablemente a partir de agosto con repuntes próximos al 9% de share.