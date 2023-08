'¡Vaya vacaciones!' echó el cierre con un cara a cara entre Makoke y Marta Peñate y la ruptura de Cristina Porta y Álex

Telecinco echó el cierre este jueves a ¡Vaya vacaciones! con la celebración de un debate final con el que pretendía cerrar algunas de las tramas que habían quedado pendientes. El programa, que terminó de confirmar las malas audiencias del formato, desveló la situación actual de la relación entre Cristina Porta y Álex Zacharías y enfrentó a Makoke y Marta Peñate a un cara a cara que disparó la tensión en el plató de Mediaset.

La ganadora del reality junto a Jorge Pérez definió su historia en República Dominicana con el canario como “un cuento”. “No era la persona que quería seguir conociendo”, continuó diciendo antes de desvelar qué ocurrió entre ambos una vez regresaron a España. “Le llamé al día siguiente de vernos y no me cogió el teléfono”, explicó la periodista, desvelando que ese fue el detonante de su ruptura.

Luna, hermana de Álex, quiso intervenir para defender ha su hermano: “Ha vivido muchas relaciones tóxicas y esta no iba a ser la siguiente. Le dije que huyera por lo que pasó el día que os visteis”, señaló la también exconcursante de MasterChef.

A continuación deslizaron que Álex y Cristina tenían “amigos especiales” antes de entrar en el reality. “Esa persona me llamó y yo cogí el teléfono delante de Álex porque no tengo nada que ocultar”, se defendió Porta. “Al día siguiente le llamé diciéndole que tenía ansiedad, pero no me cogió el teléfono”, añadió. “He vivido muchas cosas tóxicas y cuando vi eso, supe que tenía que alejarme”, alegó Álex justificándose y haciendo hincapié en que no estaba de acuerdo con “las actitudes de Cristina”.

El tenso cara a cara de Makoke y Marta Peñate

Makoke y Marta Peñate fueron las otras dos protagonistas del debate final de ¡Vaya vacaciones!, que las enfrentó en un tenso cara a cara ante las cámaras de Telecinco. El programa recopiló algunos de los insultos que se habían dedicado durante la convivencia: “Mala bicha, sibilina, víbora, poco natural, falsa...”, se pudo escuchar.

Tras el repaso, Peñate saludó con ironía a su compañera: “¡Cuánto te he echado de menos!”, soltó la canaria entre risas. “Eres un animal televisivo, has hecho muy bien tu papel, pero no creo que seas el personaje que has querido demostrar”, replicó la ex de Matamoros.

Peñate insistió en sus ataques a Makoke y se reafirmó al saber la opinión que tenía la audiencia sobre su rival: “Te doy la enhorabuena, porque has quedado mucho mejor desde fuera”, afirmó antes de parafrasear a Shakira. “Te felicito, qué bien actúas”, cantó mientras Makoke optaba por eludir la disputa. “Me da igual que hagas tu papel, pero no a mi costa”, afirmó la tertuliana antes de que el debate continuara con el resto de sus compañeros.