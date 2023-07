'¡Vaya vacaciones!' expulsó a otra pareja por no saber el abecedario y revivió la pesadilla de Cristina Porta con Luca

La segunda entrega de ¡Vaya Vacaciones! se saldó con una segunda pareja expulsada, la formada por: Isabel y Miriam. Ambas se marcharon por culpa de que la hija fuera la que recibiera más votos de los compañeros y arrastrara a la madre.

Ambas se enfrentaron a Aguasantas y Juanjo, que también habían sido nominados, en una prueba en la que debían hacer un puzzle con las letras del abedecedario pero a las familiares de Ginés se les hizo bola. No pudieron ni acabar el reto por no haber incluído la letra “ñ” en el abacedario, así que se despidieron de sus compañeros.

Todo ello en una noche en la que las trifulcas entre Marta Peñate y Makoke volvieron a repetirse, y Cristina Porta revivió “lo peor que ha vivido en su vida”, refiriéndose a su paso por GH VIP 7.

En los primeros días de convivencia, entre Cristina y Álex saltó la química. Ella transmitió su miedo por caer en la misma piedra que cayó en GH VIP al enamorarse de Luca Onestini y que después no saliera bien, pero él se mostraba cada vez más cercanoy cariñoso a ella.

Hasta que en la ceremonia de las estrellas, cuando le preguntaron a él quién era su compañero favorito señaló a Javier Tudela. En ese instante a Porta se le abrieron las puertas del infierno y no quiso dirigirle más la palabra al hermano de Luna: “Tengo que revivir lo peor que he vivido en mi vida”, lamentaba.

El joven confesaba que su relación con Tudela venía de más lejos y que a Cristina la estaba conociendo aún. Algo que sus compañeros comprendieron, a la vez que le echaron en cara que no hubiera hablado de su amistad con el hijo de Makoke antes. Por eso les pilló a todos por sorpresa su elección.

Cristina se marchó a llorar a la habitación y Juanjo le contó que Álex había dicho que tenía algo “especial” fuera con una chica que conoce de toda la vida y que podía “ser el amor de su vida”. Por eso no quiere cortar su acercamiento con Cristina pero tampoco dar a entender otras cosas.

Al día siguiente Porta habló con él: “Creo que no ha sido verdad por tu parte. Me parece fuerte que les digas que a lo mejor es la mujer de tu vida. Yo sí pensaba que fuera te podía conocer. Ya no, ahora seremos solo compañeros de reality. Ya no me fío de ti. Hubiese sido bonito”, relató.

Y él lamentaba lo ocurrido: “La conozco de toda la vida fuera, pero no niego haberte conocido aquí y sentir algo fuerte. Pero no te conozco realmente, no voy a casarme ya. Me da pena, lo siento por no haber hablado antes”.

Los “cuernos” de Makoke a Tony Spina

El tira y afloja entre Marta Peñate y Makoke continuó esta segunda semana y aumentó cuando ambas hablaban mutuamente a las espaldas. Peñate contó a Porta que Kiko Matamoros le había dicho que su ex mujer le había puesto los cuernos a Tony cuando tuvieron su relación.

Mientras Makoke narró a sus compañeros su historia de amor con el joven italiano: “En el reality no imaginé que me gustaba, pero quería estar con él. Y cuando salió empezamos una relación y estuvimos un año”, recordó.

Una noche que parecía tranquila, hasta que Miriam soltó la broma de que Marta le preguntara a Tony con qué tanga tenían relaciones sexuales. Algo que hizo saltar a Peñate que lamentó que la ex de su pareja no le hubiera dado la oportunidad de conocerla, y la otra le dijo que no tenía ningún problema con ella.

Todo se fue calentando hasta que acabaron a gritos las dos. “Tony, hijo, no te mereces una mujer así”, soltó Makoke al marcharse y Peñate lanzó la bomba: “Dile cómo le pusiste los cuernos que me lo dijo Kiko”. Makoke se giró y dejó claro lo siguiente: “Que quede claro, Tony. En mi vida te puse los cuernos”.

Finalmente, en la ceremonia, Luján les propuso a las dos que empezaran de cero, porque siempre ponían a Tony en una situación incómoda: “Esta situación no es cómoda para mí. Creo a Makoke porque ha pasado mucho tiempo y podría decirmelo. Ni me afecta ni nada”.