Vicky Luengo explicó la petición que le hicieron en su nueva serie por culpa de 'La Resistencia'

Vicky Luengo visitó La Resistencia una noche más, este lunes, para promocionar tanto su obra de teatro 'Prima facie' como su nueva serie Reina Roja.

La ficción llegará a Amazon Prime Video el 29 de febrero de 2024 y en su trabajo para el papel de Antonia Scott hubo un secreto muy relacionado con el programa de Movistar Plus+ que ella misma confesó.

Ocurrió cuando, al arrancar la entrevista, Broncano le pedía que hiciera el salto para grabar su marca, junto a la de otros invitados que también lo han hecho. La actriz accedió pero para lograrlo tuvo que quitarse las botas con plataforma. Una acción que ya había hecho anteriormente.

“La primera vez que vine enseñé mis pies y me dieron por saco con que tenía los pies feos durante dos años. Los voy a volver a enseñar ahora y va a durar dos años más”, lamentó entre risas. Pero recordó una anécdota en su último rodaje:

“Grabando Reina Roja, el personaje va descalzo mucho rato y tenía que andar por Lavapies descalza. Yo veía que la cámara todo el rato enfocaba mis pies y ¿sabes por qué? Porque Koldo Serra, el director, me dijo que desde que me vio en La Resistencia quería que se me vieran los pies”, confesó asegurando que no era una broma.

“Bueno, pues de nada”, dijo Broncano haciendo un guiño. “Así que sois parte de Reina roja”, concluyó la intérprete ante los aplausos del público.

Así es la sinopsis de 'Reina Roja'

Con un cociente intelectual de 242, Antonia Scott es oficialmente la persona más inteligente de la Tierra. Su inteligencia le valió convertirse en la Reina Roja de un proyecto policial secreto y experimental, pero lo que parecía un don se convirtió en una maldición y acabó perdiéndolo todo.

Cuando el hijo de una poderosa magnate aparece asesinado grotescamente en su mansión, y la hija del hombre más rico de España es secuestrada, la organización Reina Roja se pone en marcha.