Carlos Herrera y Ana Rosa Quintana salen en apoyo de Toñi Moreno: “Ya no se puede decir nada”

Toñi Moreno pidió perdón este jueves en su programa Hoy en día, que presenta cada mañana en Canal Sur. El motivo fue el revuelo originado después de que Bella, una TikToker estadounidense residente en Sevilla, compartiese un vídeo llorando tras ser entrevistada un día antes por ella, y que la presentadora hiciera valoraciones sobre su físico: “¿Te has metido un filtro? Dime la verdad”, le preguntó, considerando que en sus vídeos virales “está mucho más delgada” que en la conexión con su programa, y lanzándole luego otra pregunta: “¿O son las lentejas con chorizo que te has metido muchos platos?”.

Tras la conexión en directo, Bella se grabó llorando y lamentando que “estos comentarios que parecen que no hacen daño, hacen mucho daño”, e incidiendo en que “hablar del físico de otra persona dice mucho más de ellos que de ti”. Como ya recogimos detalladamente, Toñi Moreno pidió perdón primero en su cuenta de la red social 'X', y luego en su programa, en el que pidió emitir unas imágenes en las que fue víctima de una cámara oculta y defendió a otra mujer por sufrir gordofobia. “Lo he pedido [poner las imágenes] porque necesito sentirme bien”, dijo, concluyendo: “Esa soy yo”, llorando tras ver el vídeo.

El mismo jueves, encontró apoyos de otros amigos comunicadores. La misma mañana, en la radio, Carlos Herrera aprovechó los micrófonos de la Cadena COPE para dar su opinión y defender a la presentadora. Como explica elplural, María José Navarro implicó a Herrera diciendo “yo creo que esto Toñi lo sabrá arreglar rápidamente, porque tú que la conoces sabes que no lo dejará pasar sin más”, y añadió: “Es un malentendido, estoy segura de que no quería ofenderla. A veces la piel de las personas que han pasado por situaciones complejas es mucho más fina”, a lo que Carlos Herrera apostilló: “Es finita, es finita”, dirigiéndose más a la tiktoker por sentirse ofendida, que a la presentadora por sus palabras, por las que ella misma ha pedido perdón.

Intervino en 'TardeAR', con apoyo de Ana Rosa

Por la tarde, Toñi Moreno también recibió el apoyo de Ana Rosa Quintana. La andaluza incluso intervino en directo en TardeAR, a través de una conexión en la que aprovechó para volver a explicar lo sucedido ante la audiencia de Telecinco, en vez de la de Canal Sur.

Tras emitir un vídeo que resumía lo ocurrido, Ana Rosa le cedió la palabra no sin antes asegurar que “es que ya no se puede decir nada”. Pero fue la propia Toñi Moreno la que le corrigió, asegurando que si sus palabras habían causado daño ella pedía perdón. Aunque también volvió a lamentar lo que le había generado: “Lo que no es normal es lo que se ha montado en las redes sociales, llevo 24 horas aguantando insultos. Puedo aguantar esto, pero mi madre está sufriendo”.

Pese a ello, Ana Rosa Quintana insistió en su crítica dirigida a la tiktoker: “Fíjate con mi sobrino, yo le digo que está como un trullo. Pero claro, si luego te hace un directo de estos en Instagram, se monta la de...”, añadiendo a continuación: “Estamos ya en un momento de: 'vamos a aprovechar el próximo directo, y un poco de victimismo'”, lo que originó un gran aplauso en plató. Cristina Cifuentes recalcó que “Toñi no ha insultado a esa chica”, explicando que sólo le había dicho si se había comido unas lentejas y repitiendo que “eso no es un insulto”, y Susana Díaz apuntó también a la tiktoker al decir: “Yo tengo la sensación que está estirando el chicle”.

Toñi Moreno volvió a intervenir, para repetir que si gasta una broma y hace daño debe pedir perdón, pero Ana Rosa la interrumpió con un desarrollo: “Perdóname, pero esta chica no es gorda, además. Las gordas son maravillosas, son guapísimas. ¡Y curvy no! Cada uno, en su momento de su vida, hace lo que le da la gana, está como quiere, y nadie es para decirle ni para opinar, pero tampoco, hombre, ponerte así porque te digan lo de las lentejas con chorizo... Es muy exagerado”.

Frank Blanco amortiguó un poco las palabras de Quintana, dirigidas a la joven: “Hay una cosa que nunca controlamos, que es cómo otros encajan las cosas. Esta chica lo ha encajado mal y está pasando un mal momento”, y Toñi Moreno volvió a darle la razón: “Está en su derecho”, dijo, volviendo a lamentar que lleva “veinticuatro horas aguantando insultos”.

En la misma tarde, como hemos recogido, en la sección Fila Zero que protagoniza su sobrino Kike Quintana, éste habló del físico de Almeida llamándole “carapolla”, y también sobre el de Mayka Navarro en el mismo sentido del peso: “Hemos pedido presupuesto a empresas que montan los conciertos de los Rolling porque una de dos, o se desalojan ustedes [dirigiéndose al público] o esto lo refuerzan, hablando de gente así... fuerte, gente de peso. Va a ser esto un duelo de pesos pesados”, lanzó ante las risas de Ana Rosa.