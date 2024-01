Toñi Moreno se disculpa tras hacer llorar a una entrevistada por un “comentario desafortunado” sobre su aspecto físico

Toñi Moreno ha pedido disculpas públicas por su “comentario desafortunado” a una joven que fue entrevistada este miércoles en su programa Hoy en día de Canal Sur, y que terminó publicando en redes sociales un vídeo llorando por lo que la presentadora le dijo en directo sobre su aspecto físico.

El magacín de la cadena pública andaluza conectó este 24 de enero con Bella, una TikToker estadounidense residente en Sevilla que ha alcanzado cierta popularidad en Internet por compartir sus vivencias en su nueva 'tierra'. Sobre ello habló en directo con la conductora, que en un momento dado cambió puntualmente de tema para hacer una apreciación sobre el físico de la joven.

“¿Te has metido un filtro? Dime la verdad”, le preguntó, considerando que en sus vídeos virales “está mucho más delgada” que en la conexión con su programa. “Es que sabe colocarse la cámara”, apostilló a su lado Juan Carlos González, mientras Toñi Moreno lanzó otra pregunta: “¿O son las lentejas con chorizo que te has metido muchos platos?”.

Vaya… Toñi Moreno no es una persona maravillosa. Qué asco me ha dado lo que le ha dicho a esta chica. pic.twitter.com/oWygb63Izh — Manolo (@Manolospowers) January 24, 2024

Una vez finalizada la entrevista, Bella compartió en sus redes sociales un vídeo lamentando la mala experiencia vivida en el magacín de Canal Sur y también su decepción con Toñi Moreno, a quien “admiraba muchísimo”.

“Normalmente cuento maravillas sobre mi vida aquí en España, pero hoy me ha pasado algo muy feo y muy fuera de lugar”, comenzó expresando la joven entre lágrimas en un vídeo de TikTok, en el que mostró el momento en cuestión. “Mi reacción ha sido reírme. Tristemente es una reacción muy común con estos comentarios, pero opinar sobre el cuerpo de otra persona no es gracioso”, añadió.

Bella afirmó estar “muy decepcionada, ya que Toñi es alguien que admiraba muchísimo”, y agregó: “Que hoy en día una mujer haga estos comentarios a otra mujer me parece tristísimo. No sabemos por lo que están pasando los demás. Toda mi vida he luchado contra trastornos de alimentación y depresión, y estos comentarios que parecen que no hacen daño, hacen mucho daño”.

“Hablar del físico de otra persona dice mucho más de ellos que de ti. Espero que algún día podamos pensar antes de hablar y no fijarnos tanto en lo superficial”, zanjó la joven TikToker en su vídeo, que se ha convertido en viral tanto en esa red social como en Twitter / X.

Las disculpas de Toñi Moreno en redes y en TV

Tras viralizarse el vídeo de Bella, Toñi Moreno ha salido al paso de las críticas con un breve comunicado compartido en su perfil de X este jueves 25 de enero. En él, asegura que se disculpó personalmente con la entrevistada y afirma no haber tenido atención de ofender.

“Como no pude ser de otra manera, ayer le pedí disculpas personales a Bella. Fue un comentario desafortunado, y no me expresé bien. Siento haberle hecho daño, y por supuesto no hubo intención. Soy la misma que defendió a una chica atacada por sobrepeso en Gente Maravillosa”, zanja la presentadora.

Como no pudo ser de otra manera , ayer le pedí disculpas personales a Bella. Fue un comentario desafortunado, y no me expresé bien. Siento haberle hecho daño ,y por supuesto no hubo intención. Soy la misma que defendió a una chica atacada por sobrepeso en GM. — Toñi Moreno (@tmorenomorales) 25 de enero de 2024

En esta misma línea se ha pronunciado durante la mañana de este jueves en su programa, donde ha tomado la palabra para mandar un mensaje a la joven desde Canal Sur: “Cuando vi eso [el vídeo] me quedé impactada, porque nada más lejos de mi intención, Bella, hacerte daño. Lo último que yo hubiese querido en la vida es provocar un mínimo dolor”.

“Creo que te debo una disculpa, estuve desafortunada. Hice una broma, todos me conocéis, y me pasé de frenada. Bromeo la mayoría de las veces sobre mí, pero una cosa es sobre mí, y sobre ti es otra. No sabía que el tema para ti era tan sensible. Si lo llego a saber, en la vida hubiese hecho ese comentario que no tiene ni gracia”, ha continuado, mirando a cámara.

A continuación, la presentadora ha contado que en cuanto vio el vídeo de la TikToker pidió su teléfono y que “desde las cuatro de la tarde ella tiene una disculpa mía, sin paliativos”. Además, ha dicho que Bella ha declinado la invitación para volver a conectar con el programa y recibir las disculpas públicamente: “Yo me equivoqué ayer y quería que estuvieras en directo para decirte que fue una metedura de pata”.

Tras esto, Toñi Moreno ha dirigido el foco a ella misma y ha lamentado el “linchamiento” recibido: “La tarde fue dura. Intenté hablar con ella varias veces y tenía la necesidad de pedir perdón porque no sólo no me cuesta, es que me libera”.

“Yo he sufrido un linchamiento en las redes. He sido Trending Topic, todo el mundo hablando de mí con insultos, con amenazas a mi hija...”, ha añadido, mientras en pantalla se mostraban algunos de los mensajes sobre el asunto. “No he podido ni dormir esta noche. Y no por mí, mi madre lo ha pasado fatal y tengo una hija de cuatro años. He sufrido amenazas por esto”, ha dicho con la voz quebrada.

“No estoy culpando a Bella de esto, creo que ella, que es influencer, está en su derecho de contar su día a día porque vive de eso. Pero yo estoy en mi derecho de decir que voy a aceptar que me insultéis porque yo no soy eso”, ha defendido, recurriendo a un episodio vivido hace unos meses en Gente Maravillosa para mostrar su cara ante la gordofobia.

“Lo he pedido [poner las imágenes] porque necesito sentirme bien”, ha dicho, explicando que “me hicieron una cámara oculta de gordofobia, donde atacaban a una chica con sobrepeso en mi gimnasio”. “Esa soy yo”, ha dicho llorando tras ver el vídeo.

Os dejo aquí mis sinceras disculpas a Bella y a tod@s los que se hayan podido sentir ofendidos por mi comentario. pic.twitter.com/aBOaeSEpji — Toñi Moreno (@tmorenomorales) 25 de enero de 2024