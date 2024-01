Ana Rosa Quintana para los pies a su sobrino tras sus mofas sobre el físico de Almeida: “Este señor tiene carapolla”

Ana Rosa Quintana se llevó este jueves las manos a la cabeza al escuchar el inesperado comentario que soltó su sobrino en TardeAR. Kike Quintana, colaborador del programa de Telecinco a través de su ya famosa sección FilaZero, rescató en directo un insulto hacia José Luis Martínez Almeida, alcalde de la ciudad de Madrid, sobre el que lanzó varias bromas ante la sorpresa de la presentadora y de los asistentes a las gradas del plató.

El joven arrancó su discurso desvelando que muy pronto se sentará junto a él la periodista Mayka Navarro como nueva invitada VIP de su sección. En ese momento, minutos después de que el espacio de Mediaset abordarse la polémica de Toñi Moreno en Canal Sur, Kike Quintana bromeó con el físico de la catalana: “Hemos pedido presupuesto a empresas que montan los conciertos de los Rolling porque una de dos, o se desalojan ustedes [dirigiéndose al público] o esto lo refuerzan, hablando de gente así... fuerte, gente de peso. Va a ser esto un duelo de pesos pesados”, lanzó ante las risas de Ana Rosa.

Acto seguido, el colaborador y guionista del programa de Unicorn Content hizo referencia al debate sobre los rejuvenecimientos de vagina que días antes se había abordado en la mesa de actualidad del formato. “A ver, yo creo que esta gente te van a mandar algo para que te rejuvenezcas, por algún lado hay que tener que rejuvenecerse”, le decía con sorna a su tía, que saltaba a defenderse. “Mira, guapito, ya quisieras tener mi edad y estar como yo, por arriba y por abajo”.

“Si me mandan algo, te lo daré a ti”, le espetaba a su sobrino. “Pues mira, yo me lo echaría. ¿Sabes quién creo que se lo está echando? El alcalde de Madrid, por eso le llaman 'carapolla'”, soltó el colaborador mientras Ana Rosa y el público se escandalizaba. La presentadora, visiblemente incómoda, trató de frenar el asunto: “Pero eso era un insulto político que le daban”, salió al paso la comunicadora. “Si él lo sabe, y es un cachondo y es del Atlético”, se excusó el chico, que continuó con las mofas sobre el físico del político del Partido Popular.

Kike Quintana, sobre Almeida: “Este señor tiene 'carapolla'”

“Como se va a casar, se tiene que cuidar. Se va a casar con una señora jovencísima. La gente no es tonta, está muy estirado, los volúmenes de las narices y esas cosas, este señor tiene carapolla”, defendió Kike Santana, dirigiéndose hacia una mujer sentada a su lado en las gradas. “¿El alcalde tiene cara de polla o no?”, preguntó al tiempo que Ana Rosa trataba de volver a parar el asunto. “Es un insulto político. No me acuerdo quién lo dijo”, insistía Quintana, echando balones fuera.

“¿Tú que opinas, Cifu? Guapo no es”, le dijo el colaborador a Cristina Cifuentes, expresidenta de la Comunidad de Madrid con el PP y actual tertuliana de TardeAR. “A su novia le parecerá muy guapo”, opinó la expolítica. “Él es también bajito, como Marlaska. En todo caso es 'carapollita'”, volvió a la carga Kike Quintana, al que Ana Rosa terminó de cortar. “Bueno, ya. A mí me cae fenomenal el alcalde”, sentenció la presentadora.