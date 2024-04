El recado de Bruno desde 'Reacción en cadena' al jurado de 'Bailando con las estrellas' por los “villanos”

Desde el principio de la primera edición de Bailando con las estrellas, el jurado del concurso de Telecinco demostró con sus valoraciones que Bruno Vila no les convencía por su forma de bailar. A lo largo de las distintas galas del formato, que acabará este sábado 6 de abril con su final, siempre han sido duros en sus opiniones y ha habido varios intercambios tensos y pequeños “enganchones”, ya que para el público es el favorito y le ha llevado hasta esa última gala.

Este sábado, en la semifinal, se vivió un nuevo ejemplo. Como recogimos, Julia Gómez Cora le dejó clara su opinión: “Tú estás aquí porque el público ha querido y no porque nosotros lo hayamos decidido, pero respetamos lo que dice el público y aunque te esfuerzas, te faltaría muchísimo para llegar al nivel de los demás”. “Tú ya has ganado bastante dinero en el concurso y creo que la gente no pagaría una entrada para verte bailar”, añadió la jueza.

Bruno Vila se ha dado a conocer televisivamente como uno de los Mozos de Arousa que triunfan en Reacción en cadena. De hecho, su compañero Borjamina llegó a salir en su defensa, y contra el jurado de Bailando con las estrellas, por el trato que le dan. Y este lunes, ha sido el propio Bruno el que ha ironizado con ellos desde el concurso presentado por Ion Aramendi.

Aunque es imposible que se refiriese a lo ocurrido en la semifinal, ya que fue en directo el sábado y la entrega del concurso emitida este lunes tuvo por tanto que ser grabada antes, Bruno Vila seguramente se acordó de cualquiera de las otras valoraciones negativas que ha recibido durante el resto de galas cuando Ion Aramendi presentó un nuevo panel en Reacción en cadena: “Villanos”.

El concursante levantó la mano, y bromeó ironizando: “¡Ah, me sé muchos! Julia, Gorka, Blanca...”, refiriéndose a los jueces Julia Gómez Cora, Gorka Vázquez y Blanca Li. Entre risas, el presentador exclamó: “¡Ooooy oy, lo que está diciendo! ¡Bruno, Bruno, vuelve a Reacción en cadena, vuelve! Un abrazo al maravilloso jurado de Bailando con las estrellas”, dando paso al juego.