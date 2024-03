Borjamina estalla contra 'Bailando con las estrellas' por Bruno: “No merece un trato tan injusto”

Los Mozos de Arousa, los veteranos concursantes de Reacción en cadena, han salido al rescate de su compañero Bruno Vila, que también participa en el talent show de Telecinco Bailando con las estrellas. Descifrar palabras se le da mejor que bailar, eso es algo que tiene bastante asumido, pero el gallego cree que los jueces del programa están siendo injustos con él.

Si por el jurado fuera, Bruno estaría en la calle, pero el público le ha salvado de la expulsión en más de una ocasión. “Es frustrante, parece que lo que nosotros hacemos aquí valorando no sirve para nada”, lamentó la coreógrafa Blanca Li. Algunos de los jueces no creen que haya mejorado en todas estas semanas.

“Dices que somos injustos, pero yo creo que lo que es injusto es que tú, en la gala 11, sigas aquí. Se han ido parejas que bailan mejor que tú. Valoro la valentía que has tenido de venir a un programa que baile, sobre todo mientras grabas otro, pero espero que des lugar a otros compañeros porque en una gala 11 esperamos ver más”, añadió Julia Gómez Cora, otra de las juezas.

Pero Bruno también recibió algún 'codazo' de sus compañeros. A algunos de ellos no les parece justo que se esté salvando solo gracias al público.

“Yo venía a pasármelo bien, y me parece injusto que me pongan en una situación que no me lo permita. Si me quieren echar, que me echen, pero que me dejen pasármelo bien”, se quejó el joven concursante.

Tras emitirse la gala, los Mozos de Arousa manifestaron su queja con el programa. Borjamina cree que Bruno “no merece el trato tan injusto que está recibiendo”.

En un vídeo difundido en sus redes sociales, Borjamina reconoce que Bruno “no es el que mejor baila”, pero considera que no se ha tenido en cuenta el “esfuerzo” y la “evolución” que está proyectando en Bailando con las estrellas. Además, critica que durante la emisión se le intentara “sacar información de sus desamores” a pesar de que había dejado “claro en más de una ocasión que no se sentía cómo hablando de eso”.

Raúl Santamaría, el tercero de los Mozos de Arousa, también ha lamentado el trato que se le está dando a su amigo.