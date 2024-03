Bruno Vila se salvó en 'Bailando con las estrellas' a pesar del jurado: “No es la final que queríamos”

Bruno Vila ha conseguido colarse en la final de Bailando con las estrellas, pero no lo ha hecho exento de críticas. Su paso por el programa ha sido polémico de principio a fin, y eso es algo con lo que ha tenido que cargar el joven concursante de Reacción en cadena.

Este sábado, en la semifinal, fue el peor valorado por el jurado, pero se libró de la expulsión –una vez más– gracias al apoyo masivo del público.

Esta discordancia entre lo que opinan los expertos y lo que quiere la audiencia suscitó las críticas habituales.

“Bruno, tu estás aquí porque el público ha querido y no porque nosotros lo hayamos decidido, pero respetamos lo que dice el público”, le dijo Julia Gómez Cora, el principal 'azote' del mozo de Arousa. “Aunque te esfuerzas, te faltaría muchísimo para llegar al nivel de los demás”, sentenció.

Él, en cambio, defendió lo que siempre ha defendido, que el público es soberano, y destacó su capacidad para evolucionar: “Sé que soy el eslabón más débil de la cadena, pero mientras haya vida hay tiempo para aprender”.

Sin embargo, a la argentina no le convencen las explicaciones del aprendiz. “He visto que los ganadores de este programa, en otros países, han hecho giras y han llenado estadios. Mucha gente ha pagado entradas para ir a verlos. Tú ya has ganado bastante dinero en el concurso y creo que la gente no pagaría una entrada para verte bailar”, soltó.

El concursante no se calló en esta ocasión. “No sé si pagarían pero por lo menos vendrían”, le contestó. “Pero hay que pagar, y eso es lo que dudo”, replicó la jueza, cuyas palabras fueron abucheadas por parte del público hasta tal punto que el presentador, Jesús Vázquez, tuvo que pedir respeto.

Y así, aupado por la audiencia, Bruno Vila se coló en la final de la primera edición de Bailando con las estrellas junto a María Isabel, Adrián Lastra y Athenea Pérez. Pero su permanencia en el concurso será a costa de Jonan Wiergo, tal y como destacaron desde el jurado: “No es la final que hubiéramos querido”, puntualizó Julia Gómez Cora antes de que el influencer quedara descartado.