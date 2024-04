La 2 apuesta por la ficción internacional y estrena la británica 'Los Durrell' en su tarde

RTVE apuesta por la ficción internacional para reforzar la programación de La 2. La segunda cadena pública estrenará este martes 23 la ficción británica Los Durrell para engrosar su parrilla vespertina.

La adaptación de la Trilogía de Corfú, libros autobiográficos del naturalista, zoólogo y presentador de televisión Gerald Durrell, habían estado anteriormente disponibles en RTVE Play. Ahora llega a la televisión en abierto para emitirse diariamente en las tardes, con doble entrega. Complementariamente, sus capítulos volverán a estar disponibles en la plataforma de streaming de la corporación tras cada emisión. Conviene indicar que la ficción también se encuentra disponible en Filmin desde hace años, en el universo de pago.

Cuatro temporadas y 26 episodios en total

El realizador Steven Barron, conocido tanto por firmar videoclips tan afamados e influyentes como Take On Me de A-ha y Billie Jean de Michael Jackson, así como por la primera adaptación cinematográfica de Las tortugas ninja, es el director principal de la adaptación, que cuenta en su reparto con Keeley Hawes (Line of Duty) y Josh O'Connor, entre otros. (The Crown).

En total, la ficción de compone de cuatro temporadas y un total de 26 episodios. La primera temporada, estrenada en 2016, así como la segunda tienen 6 capítulos cada una. Tras la tercera temporada de 8 entregas, la última aporta los 6 definitivo.

Así es 'Los Durrell'

Ambientada en 1935, la serie comienza cuando Louisa Durrell, cuya vida empieza a derrumbarse después de la muerte de su esposo, toma la radical decisión de buscar un nuevo destino para su familia cuando sus opciones parecen estar limitadas a sufrir hambre o casarse con un hombre mayor y rico.

Cuando las vidas de sus cuatro hijos se dirigen por el camino equivocado, decide mudarse de Bournemouth a la isla griega de Corfú. Son Lawrence Larry, un joven que sueña con ser escritor; Leslie, Margo y Gerald Gerry, el más pequeño, que pronto desarrolla un amor por los animales de la isla,

Aunque al inicio las cosas no van bien para la familia y comienzan a tener problemas para adaptarse a su nueva vida, en especial cuando descubren que no tienen electricidad, poco a poco van aceptándola como su nuevo hogar, enfrentándose a un nuevo conjunto de desafíos.