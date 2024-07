Las 7 series internacionales para verano de las grandes cadenas: de Maxi Iglesias en Antena 3 a Matthew Fox en Cuatro

Con la temporada ya concluida a efectos prácticos y julio recién iniciado, la televisión ya ha entrado en modo vacacional. Los principales presentadores y programas se han despedido hasta septiembre o enfilan sus últimas emisiones antes de iniciar su descanso. Bueno, puede que no todos: ahí está Jorge Javier Vázquez haciendo valer su estatus en Telecinco, con Supervivientes All Stars en las noches y con el inminente estreno de El diario de Jorge por las tardes.

En todo caso, la época estival en televisión suele caracterizarse por la bajada de la competitividad, con las miras puestas en afianzar la oferta de la siguiente campaña, y por las pruebas y testeos. Y si se tiende a elaborar menos contenido propio y más ambicioso, la solución óptima de las cadenas en abierto en esta época de trabajo reducido está clara: los productos enlatados. Es decir, las series internacionales.

Es otra de las normas de cada verano: cuando decae el consumo, es preferible apostar por contenidos que supongan una menor inversión. En esa línea, las cadenas procuran buscar productos que se amolden a sus necesidades, con reclamos atractivos, ya sea una premisa, un actor o actriz principal reconocible o una franquicia de largo recorrido. En ese sentido, tanto Atresmedia como Mediaset han cumplido con las previsiones y se han reservado su catálogo de ficción foránea con esta intención. La 1 es la única que no cuenta en su carera con títulos internacionales, si bien sí parece tener más predisposición a sacar alguna oferta nacional, como podría ser HIT, cuya tercera temporada se publicita más de un año después de iniciar su promoción.

En contrapartida, destaca que Antena 3 que recupere en abierto Los artistas: Primeros trazos, ficción mexicana liderada por Maxi Iglesias, vista en 2023 a través de Prime Video; y la recuperación de la ficción de gran alcance en Cuatro, con el estreno de La última luz, regreso a televisión de Matthew Fox tras un periodo de larga inactividad; y luego con el procedimental Alert: Unidad de víctimas desaparecidas. Por su parte, en Telecinco no falta la cosecha turca: Hilal Altınbilek, la Züleyha de Tierra amarga, ofrecer tener Una vida perfecta (no confundir con la Vida perfecta de Leticia Dolera en Movistar Plus+).

A continuación, recopilamos todas las ficciones internacionales que han llegado ya a la programación o que se espera que aterricen a corto plazo. Estas servirán de complemento para el carrusel mensual de estrenos que podemos encontrar a nivel general en el mercado del streaming, donde el ritmo se mantiene mucho más estable: solo en julio tenemos ya asegurados un total de 45 estrenos.

'Máxima'

Así es la serie: Basada en el bestseller Máxima Zorreguieta: Madre Patria, de Marcia Luyten, descubre la vida de la actual reina holandesa antes de entrar a formar parte de la Casa de Orange. Desde el momento en que Máxima, una joven argentina, aparece al lado del príncipe heredero holandés, se encuentra en el punto de mira. Pero cuando Guillermo Alejandro le pide que se case con él, el pasado le atrapa.

Basada en el bestseller Máxima Zorreguieta: Madre Patria, de Marcia Luyten, descubre la vida de la actual reina holandesa antes de entrar a formar parte de la Casa de Orange. Desde el momento en que Máxima, una joven argentina, aparece al lado del príncipe heredero holandés, se encuentra en el punto de mira. Pero cuando Guillermo Alejandro le pide que se case con él, el pasado le atrapa. Estreno: 19 de junio (13.3% y 1.031.000)

19 de junio (13.3% y 1.031.000) Nacionalidad : Países Bajos

: Países Bajos Número de episodios: 6 (50 minutos c/u)

6 (50 minutos c/u) Reparto: Delfina Chaves, Martijn Lakemeier, Sebastian Koch, Elsie de Brauw, Daniel Freire, Valeria Alonso, Iván Lapadula, Paula Gala, Sébastien Corona y Cecilia Cereijido-Bloche.

'La vida prometida'

Así es la serie: En la dura campiña de Sicilia, a principios de los años veinte, Carmela Carrizzo y sus hijos Antonio, Alfredo, Michele y María, sufren el acoso de Vincenzo Spanò, el terrateniente del pueblo que siente una loca pasión por Carmela. Rocco, el otro hijo de Carmela, es acusado injustamente de robo y es golpeado por los hombres de Spanò. Como consecuencia, intenta suicidarse pero termina sufriendo lesiones cerebrales permanentes. Salvatore, el padre de Rocco, se enfrenta a Spanò y éste lo mata. Carmela decide huir a Estados Unidos dejando absolutamente todo atrás, incluida a su hija gravemente enferma y a punto de morir, como única salida para ella y su familia.

En la dura campiña de Sicilia, a principios de los años veinte, Carmela Carrizzo y sus hijos Antonio, Alfredo, Michele y María, sufren el acoso de Vincenzo Spanò, el terrateniente del pueblo que siente una loca pasión por Carmela. Rocco, el otro hijo de Carmela, es acusado injustamente de robo y es golpeado por los hombres de Spanò. Como consecuencia, intenta suicidarse pero termina sufriendo lesiones cerebrales permanentes. Salvatore, el padre de Rocco, se enfrenta a Spanò y éste lo mata. Carmela decide huir a Estados Unidos dejando absolutamente todo atrás, incluida a su hija gravemente enferma y a punto de morir, como única salida para ella y su familia. Estreno: 27 de junio (11.7% y 896.000)

27 de junio (11.7% y 896.000) Nacionalidad: Italia

Italia Número de episodios: 8 episodios (50 minutos c/u) en 2 temporadas

8 episodios (50 minutos c/u) en 2 temporadas Reparto: Luisa Ranieri, Francesco Arca, Thomas Trabacchi, Cristiano Caccamo, Emilio Fallarino, Giuseppe Spata.

Antena 3 ya promociona 'La vida prometida', la nueva serie italiana para su prime time

'Los artistas: primeros trazos'

Así es la serie: La serie sigue los pasos de Cata, una joven mexicana experta en arte que trabaja en un mediocre restaurante en Madrid, y de Yago (Iglesias), un joven anticuario español a quien la mala suerte obliga a cerrar su negocio y buscar nuevas oportunidades. De forma inesperada, llegan a conocerse, y la química entre ellos sumada a la necesidad de encontrar una salida para sus duras circunstancias, los convierte en una seductora pareja en busca de compradores de magníficas obras de arte. El problema es que tales obras son falsas. Con su talento, descaro y audacia lograrán sus propósitos en una serie atractiva, adictiva, llena de humanidad, quiebros inesperados, ironía y belleza.

La serie sigue los pasos de Cata, una joven mexicana experta en arte que trabaja en un mediocre restaurante en Madrid, y de Yago (Iglesias), un joven anticuario español a quien la mala suerte obliga a cerrar su negocio y buscar nuevas oportunidades. De forma inesperada, llegan a conocerse, y la química entre ellos sumada a la necesidad de encontrar una salida para sus duras circunstancias, los convierte en una seductora pareja en busca de compradores de magníficas obras de arte. El problema es que tales obras son falsas. Con su talento, descaro y audacia lograrán sus propósitos en una serie atractiva, adictiva, llena de humanidad, quiebros inesperados, ironía y belleza. Estreno: Pendiente

Pendiente Nacionalidad: México

México Número de episodios: 10 episodios (50 minutos c/u)

10 episodios (50 minutos c/u) Reparto: Maxi Iglesias, Ximena Romo, Francesc Garrido, Regina Pavón, Ana María Vidal, Manolo Caro, Lucía de la Fuente, Sandra Guzman.

'Buenas noches, mamá'

Así es la serie: Podría decirse que la familia Borghi procura vivir una existencia normal y tranquila, aunque la madre, Anna, lleva siete años en coma. Toda esa tranquilidad salta por los aires el día de su cumpleaños. La abuela, una mujer pudiente que había mantenido a la familia económicamente, advierte de que cortará toda ayuda si su yerno Guido no cumplen una condición: desconectar y poner fin a la miserable existencia de su hija. Decidido a seguir adelante sin ayuda, tendrá que hacerse cargo de la familia y de su mujer con ayuda de una misteriosa enfermera que, para más inri, esconde un oscuro secreto.

Podría decirse que la familia Borghi procura vivir una existencia normal y tranquila, aunque la madre, Anna, lleva siete años en coma. Toda esa tranquilidad salta por los aires el día de su cumpleaños. La abuela, una mujer pudiente que había mantenido a la familia económicamente, advierte de que cortará toda ayuda si su yerno Guido no cumplen una condición: desconectar y poner fin a la miserable existencia de su hija. Decidido a seguir adelante sin ayuda, tendrá que hacerse cargo de la familia y de su mujer con ayuda de una misteriosa enfermera que, para más inri, esconde un oscuro secreto. Estreno: Pendiente

Pendiente Nacionalidad: Italia

Italia Número de episodios: 12 episodios (110 minutos c/u) en 2 temporadas

12 episodios (110 minutos c/u) en 2 temporadas Reparto: Raoul Bova, Maria Chiara Giannetta, Beatrice Arnera, Stella Egitto, Elena Funari.

'La última luz'

Así es la serie: Last Light es un thriller distópico que muestra cómo la vida de una familia cambia para siempre cuando un agente infeccioso contamina las reservas de crudo y la sociedad implosiona ante el desastre global. Andy, un petroquímico, se encuentra en Oriente Medio justo cuando empieza a desatarse esta crisis energética global, y tratará de reunirse con los suyos mientras busca respuestas por lo que está ocurriendo.

Last Light es un thriller distópico que muestra cómo la vida de una familia cambia para siempre cuando un agente infeccioso contamina las reservas de crudo y la sociedad implosiona ante el desastre global. Andy, un petroquímico, se encuentra en Oriente Medio justo cuando empieza a desatarse esta crisis energética global, y tratará de reunirse con los suyos mientras busca respuestas por lo que está ocurriendo. Estreno: Pendiente

Pendiente Nacionalidad: EE. UU.

EE. UU. Número de episodios: 5 (50 minutos c/u)

5 (50 minutos c/u) Reparto: Matthew Fox, Joanne Froggatt, Tom Wlaschiha, Amber Rose Revah.

'Alert: Unidad de víctimas desaparecidas'

Así es la serie: Del productor ejecutivo John Eisendrat (The Blacklist), que gira en torno a Nikki Parker, directora de la Unidad de Personas Desaparecidas, y su exmarido Jason Grant. Juntos tratan de ayudar a otras personas a encontrar a sus seres queridos, al mismo tiempo que buscan a su hijo desaparecido.

Del productor ejecutivo John Eisendrat (The Blacklist), que gira en torno a Nikki Parker, directora de la Unidad de Personas Desaparecidas, y su exmarido Jason Grant. Juntos tratan de ayudar a otras personas a encontrar a sus seres queridos, al mismo tiempo que buscan a su hijo desaparecido. Estreno: Pendiente

Pendiente Nacionalidad: EE. UU.

EE. UU. Número de episodios: 10 episodios (50 minutos c/u) en la primera temporada

10 episodios (50 minutos c/u) en la primera temporada Reparto: Scott Caan, Dania Ramirez, Fivel Stewart, Bre Blair, Ryan Broussard, Graham Verchere, Joe Pingue, Adeola Role, Robert Bazzocchi y Sammy Azero.

'Una vida perfecta'