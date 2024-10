El actor de 'Merlí' Marcos Franz confiesa que sufrió depresión durante la serie: “Nadie nos preparó para lo que venía”

Merlí fue un éxito de audiencia entre 2015 y 2018. Prueba de ello es que sus jóvenes actores sufrieron la gigantesca presión de la fama, y algunos se vieron desbordados por esa situación para la que nadie está preparado.

Marcos Franz (Gerard en la serie) llegó a tener “depresión y mucha ansiedad” durante el tiempo que duró este drama adolescente emitido por la cadena catalana TV3, y ahora disponible en varias plataformas de streaming.

En lo referente a “acompañamiento psicológico”, dice el intérprete, que por aquel entonces tenía 22 años, “nadie nos preparó para lo que se venía”. “Nadie adjuntó una caja de Diazepam con el contrato ni nos dijo 'tío, prepárate porque la fama es jodida'”, relata en una entrevista concedida al programa radiofónico Qui Li Diu. Dicha entrevista se emitió el pasado mes de mayo, sin embargo, pasó desapercibida entonces y se ha viralizado ahora que está publicada en YouTube.

“Tenía 22 años, era un chico joven. Y suerte que tenía 22 y no 15. Me afectó, me generó una depresión, mucha ansiedad”, comenta.

Franz se recuperó “pagando a un terapeuta”. “No hay más. Nadie de fuera me ayudó. Tienes a la familia, a amigos muy cercanos que obviamente te apoyan, pero no dejas de tener mucha ansiedad y de cargar con cosas con las que realmente no deberías cargar”, insiste.

El actor sufrió estos problemas durante las tres primeras temporadas de la serie, aunque después tuvo “recaídas”. “Fue muy duro para mí, pasé unos años muy chungos. Puede que estuviera cuatro años muy depresivo, pero mucho”, recuerda ahora con la satisfacción de haber superado aquella etapa: “Este es el año en el que he estado más tranquilo”.

Además, asegura que no está “contento” con la interpretación que llevó a cabo. “Hice un 30% de lo que podía haber hecho porque estaba depresivo y no podía actuar”. Es más, se ve incapaz de ver la serie. “Todavía no puedo ver Merlí, no me puedo ver porque no me reconozco. Tengo un poco de tabú hacia la serie y reniego un poco, pero porque en aquella época era un Marcos del que no estoy orgulloso”, lamenta.

En otra entrevista anterior, Franz y su compañero Adrian Grösser (Marc en la serie) confesaron que en determinadas ocasiones salían de fiesta porque necesitaban la fama, rodearse de fans, para “subirse el ego”. “Es humano, no pasa nada. Cuando no lo tenemos, lo queremos”, se justificó Grösser.

Marcos Franz no es el único actor de Merlí que se vio sobrepasado por el éxito de la serie. Carlos Cuevas contó recientemente que padeció “insomnio” en aquella etapa por este y otros trabajos que hizo ante las cámaras.