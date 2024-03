Alberto Caballero revela que Mediaset valoró producir 'Machos alfa', pero en forma de película

Alberto Caballero ha revelado que Machos alfa pudo haber tomado una forma bien diferente, tiempo antes de que Netflix entrase a producir la serie. El prolífico guionista ha contado que su hermana Laura y él ofrecieron inicialmente el proyecto a Mediaset, donde el entonces consejero delegado Paolo Vasile les propuso reconfigurar el proyecto.

Así lo cuenta el cocreador de la serie en el pódcast Esto ya se ha hecho, del sindicato ALMA. Caballero explica que en esa época tenían contrato “en exclusiva” con el grupo de comunicación, aunque era en ese momento “un poco laxa”. Una vez enseñaron el planteamiento de Machos alfa, “lo que se valoró con Paolo fue hacer una película”.

“Lo que le vinimos a decir fue que una película implicaba hacer un clímax, y un clímax implicaba posicionarse con este tema. Es decir, ¿la deconstrucción a la nueva masculinidad es buena o no es buena? No nos interesaba ese tipo de finales porque era una cosa que estaba desarrollándose en tiempo real en la sociedad”, reflexiona el guionista, que explicó su punto de vista.

“No llegamos a un acuerdo con las condiciones”

A su juicio, el formato en serie “da juego para hablar más de esto, no sabemos dónde va a ir”. Pero, además, a nivel autoral, defiende: “Nosotros no vamos a aleccionar ni vamos a hacer un panfleto profeminista ni un alegato machirulo con una película. Me parece algo tonto”. Por eso, decidieron transitar por “una delgada línea roja” manteniendo la idea de una serie de 30 minutos, “donde todo el mundo recibiera lo suyo y que no tuviera que acabar con una conclusión”.

Machos alfa no salió adelante en Telecinco, explica Caballero, porque “no llegamos a un acuerdo con las condiciones”. “La tele lineal arrastra unos dejes del pasado que son inaceptables La duración, las condiciones, el dinero...”. A todo esto, añade otros factores: la duración y la pugna semanal: “Después de 20 años estás un poquito hasta las narices de lo que es la competición”

“No hemos tenido sensación de empeorar nuestra calidad de vida”

En la televisión lineal, valora, “te están cambiando de día, te enfrentas directamente a series... Y hay un ganador. La media hora y el hecho de que compites más contra ti mismo que contra nadie”, fueron, en sus palabras, las claves de esa falta de acuerdo, y destaca: “Desde que hemos aprendido a decir no han pasado cosas muy buenas. Dijimos no a esto, y a producir otro proyecto bastante loco. Y de repente apareció Netflix”.

Caballero, con todo, reconoce “el miedo que teníamos al saltar a plataformas, por los famosos departamentos de contenidos”. Sobre todo por su experiencia y libertad trabajando en Mediaset: “En abierto, la gran ventaja que habíamos tenido es que habíamos logrado mucha autonomía de contenido. No nos tocaban nada”.

“Teníamos cague con eso, pero no hemos tenido ningún problema. Ha sido exactamente igual. No hemos tenido sensación de empeorar nuestra calidad de vida como creadores”.