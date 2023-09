Ana Duato muestra su orgullo por Mercedes en 'Cuéntame' y desvela qué se hace con las famosas paellas

Pronto se estrenará en La 1 la última temporada de Cuéntame cómo pasó, compuesta por siete capítulos que pondrán el broche de oro a la serie más longeva de la televisión. Pero antes de que eso ocurra, continúan los preparativos ante el esperado desenlace.

Luis Merlo: "Si tuviera un hijo no sé si le dejaría ver 'La que se avecina' con siete años"

Más

La 2 emitió este domingo una edición especial del programa RTVE Responde en la que se analizó la importancia de la histórica ficción que produce Grupo Ganga. En ella, Ana Duato, la actriz que da vida a Mercedes Fernández, compartió con la audiencia algunas curiosidades ocurridas delante y detrás de las cámaras.

Si Cuéntame pretende ser una radiografía de la sociedad española del último medio siglo, el personaje de Mercedes refleja bien la evolución de la mujer a lo largo de todo este tiempo.

“Que Mercedes empezara cosiendo en este salón es el principio de la libertad y la independencia de la mujer. De ahí pasó a educarse y a tener una empresa”, resumió la actriz que la interpreta desde hace 22 años. “Mercedes está hecha de muchas mujeres, inspirada en mujeres atemporales y universales. Estoy enamorada de ella”.

Los guiones de Ana Duato siempre han estado llenos de dificultades. Mercedes se ha enfrentado a todo tipo de contratiempos, no siempre relacionados con los atrasos de la historia, también los propios de la enfermedad.

“La temporada en la que Mercedes está enferma de cáncer fue muy emocional y se me acercaban muchas mujeres y sus familiares a decirme que estaban conmigo, que sabían lo que sentía Mercedes”, recordó la actriz, que con aquellos capítulos sintió muy de cerca el calor del público: “Muchas mujeres me decían que lo que no habían llorado por ellas, porque son heroínas, lo habían llorado por mí”.

Ana Duato: "Mercedes está hecha de muchas mujeres. Inspirada en todo tipo de mujeres, atemporales y universales".



⭕️ https://t.co/ZbzsrsvZua pic.twitter.com/DRMyYjmHFm — La 2 (@la2_tve) 24 de septiembre de 2023

“Aquí todo es de verdad”

Si hay tramas que son duras, las jornadas de rodaje no lo son menos. En algunas de ellas se graban secuencias de varios capítulos con cambios de registro que los acaban volviendo locos.

Por suerte, el equipo ayuda a que todo fluya, sostiene Duato, orgullosa del talento con el que se trabaja en los escenarios de Cuéntame. “Aquí todo es de verdad”, defiende mientras se come una de las uvas que hay en la cocina.

¿Y qué se hace con las míticas paellas que se preparan los domingos en casa de los Alcántara? “Luego nos las comemos”, confiesa la actriz.

Eso sí, también les ha tocado comerse algún que otro potaje de garbanzos a las ocho de la mañana, así que los protagonistas de la serie rezan para que todo salga bien a la primera y no haya que repetir la escena: “A la quinta toma ya no puedes más”.