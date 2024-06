Así ha resuelto 'La Promesa' la vuelta de María Castro tras su baja por maternidad y la “muerte” de su personaje Pía

La Promesa completó este jueves, en su capítulo 381, el giro de guion con el que terminó el anterior: la 'resurrección' de Pía. O lo que es lo mismo, la vuelta de María Castro a la serie diaria de La 1 tras su baja por maternidad.

Aparentemente, el personaje interpretado por la actriz se suicidó a principios de mes, en la entrega 369, con un bote de cicuta. Fue su forma de decir que no podía aguantar más la amenaza de Gregorio, su temible marido, que salió por sorpresa de la cárcel, puso rumbo al palacio y se coló en la habitación de la señora de Adarre con el único objetivo de irse con ella y con su hijo. Para evitarlo, el servicio decidió custodiar la habitación de su compañera las 24 horas del día, pero eso no consiguió calmar a Pía, que decidió quitarse la vida para acabar con su sufrimiento.

Al menos eso pensábamos, porque el miércoles, en el capítulo 380, descubrimos que Pía no estaba muerta. En realidad, llevaba todo este tiempo escondida en una cueva muy parecida a la que habitó María Fernández durante el tiempo que estuvo secuestrada. Todo formaba parte de un plan ideado por Jana, que dio a Pía la cicuta necesaria para que su muerte pareciera real, pero no tanta como para que llegara a efectuarse. Un plan muy peligroso por el que Jana pidió disculpas, aunque su amiga le quitó cualquier rastro de culpa: “Tú me dijiste las consecuencias y yo asumí los riesgos”.

Esos “riesgos” se han traducido en una Pía “más cansada, más pálida y más triste”, pues los días en la cueva “son horribles”. Y más aún con el fuerte dolor de cabeza que sufre, el cual espera que remita “cuando el cuerpo consiga eliminar el veneno que me diste”. En cualquier caso, Pía lo tiene claro: “Aguantaré lo que haga falta para que Gregorio se olvide de mí y, sobre todo, para que mi hijo esté a salvo”. Y así lo hará con la ayuda de Jana, que no lo está teniendo fácil para visitarla a la cueva, aunque de vez en cuando lo consigue porque Rómulo le está “cubriendo las espaldas”.

María Castro vuelve a 'La Promesa'

La actriz anunció a finales de 2023 que iba a ser madre, pero ya entonces aclaró que su continuidad en la serie diaria de TVE no corría peligro. “Tengo un productor estupendo que lo ha adaptado todo muy bien y voy a seguir trabajando hasta el final, con la barriguita, aquí puesta, que ya empieza a despuntar”, dijo a sus seguidores, a los que prometió seguir siendo Pía hasta la recta final de su embarazo y más allá: “Hasta el final estaré aquí dando guerra, y luego volveré. Así que hay Pía Adarre para largo”.

Por supuesto, la actriz tuvo que hacer un parón entre medias para encarar la recta final de su embarazo. Un parón que ahora, con la reaparición de Pía, parece que ha llegado a su fin. Queda por saber con qué frecuencia saldrá su personaje. Es decir, si las visitas de Jana a la cueva serán constantes (parece que no, por lo dicho por el propio personaje) o si, en el mejor de los casos, Pía directamente sale de la cueva y retoma su vida normal. Según la propia Jana, ella y sus compañeros del servicio llevan tiempo sin ver a Gregorio, por lo que esto último podría ser una posibilidad a tener en cuenta. Lo que es seguro es que María Castro ha vuelto a La Promesa.