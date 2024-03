María Castro explica su salida de 'La Promesa' para encarar la recta final de su embarazo

La Promesa vivirá muy pronto la despedida de una de sus principales protagonistas. María Castro, que da vida a Pía Adarre en la serie diaria de TVE, ha anunciado en sus redes que muy pronto saldrá de la ficción con motivo de su próxima baja por maternidad.

A través de las redes sociales, la intérprete que hace de la ama de llaves del palacio ha explicado que le quedan “7 jornadas de trabajo, es decir, dos semanas de idas y venidas a plató”. La gallega dejará de este modo el trabajo para encarar la recta final de su embarazo -le quedan 4 semanas-, tal y como había avanzado a principios del pasado mes de noviembre, cuando aclaró su futuro en la ficción.

“Como luego me diga que quiere ser actriz... Qué le vamos a decir nosotros... Si ya lleva unas cuantas secuencias en su currículum...”, ha bromeado Castro en el texto que acompaña a la foto publicada en Instagram en el que muestra su estado actual.

María Castro ocultó su embarazo en 'La Promesa'

La actriz ha agradecido también al equipo del serial de La 1 todos los esfuerzos que han hecho para ocultar su embarazo en las escenas de su personaje: “Ayer concretamente 'hizo' de: carpeta, de cubos de plumero y de fregona... Todo para q no se vea (¡Gracias equipo!), pero estar, ¡está!”, ha dicho con humor la intérprete.

Cabe recordar que, tal y como explicó el creador de La Promesa en una reciente entrevista con El Televisero, la intérprete continuará en la ficción: “María tenía miedo por si su personaje se terminaba aquí. Entonces le dije: 'No, dame 24 horas', y al día siguiente le hice una propuesta con una trama completamente nueva. María se quedó loca y me dijo: 'Sí quiero, no me lo puedo creer, con el tiempo en que me lo has dicho y con que vayamos a hacer esto'”, recordó Josep Cister, confirmando que dicha trama se emitirá entre los meses de mayo y junio con un “sorpresón” con el que la gente “va a flipar”.