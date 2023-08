Atresplayer acelera en septiembre con tres estrenos para abrir la nueva temporada

“Quien avisa no es traidor” podría estar pensando Atresplayer que el pasado mes de junio celebró un gran evento para anunciar que estaba dispuesta a revolucionar el mercado de las OTT, empezando con una renovación de su plataforma, canales FAST, la opción de compartir cuentas y alrededor de 30 nuevos series, que empezarán a ver la luz en este inicio de curso.

La plataforma de streaming arranca la nueva temporada cumpliendo lo que se propuso: convertirse en el streamer español líder del sector. Para ello, ha anunciado el estreno de hasta tres producciones nacionales en este mes de septiembre: Entre tierras, Déjate ver y ¡Martita!, que estarán disponibles para sus usuarios premium.

Tres lanzamientos en un mes, que se suman a los cuatro que fueron añadiéndose al catálogo desde el mes de mayo: UPA Next, Las Noches de Tefía, Zorras y Honor. Y que completarán los estrenos de 2023 junto con La Red Púrpura - la continuación de La Novia Gitana- y otros títulos que Atresplayer estrenará antes del nuevo año.

Mientras que de UPA Next ya publicamos la crítica con el foco en una ausencia, hablamos con los protagonistas de Las Noches de Tefía, la adaptación de Zorras no nos convenció y a Honor le aplaudimos el ingrediente Breaking Bad, a continuación adelantamos la sinopsis de las tres nuevas ficciones que se estrenan en septiembre en la plataforma de Atresmedia:

Megan Montaner en el drama emocionado 'Entre Tierras'

María (Megan Montaner), una mujer andaluza dedicada a cuidar de su familia desde que murió su padre decide sacrificarse por los suyos y acepta casarse con un terrateniente manchego que viene a su pueblo buscando esposa, a cambio de asegurarse el bienestar y el futuro de su madre y hermanos.

Así arranca Entre tierras, una serie que llegará a Atresplayer para más adelante estrenarse también en Antena 3. Se trata de un drama emocional ambientado en la España de los años sesenta donde una heroína anónima será capaz de dejar atrás sus propios sueños y abandonar sus aspiraciones sacrificándose por su familia.

Megan Montaner protagoniza junto a Unax Ugalde y Juanjo Puigcorbé la ficción, que se estructura en 10 episodios de 50 minutos de duración. Producida Atresmedia TV en colaboración con Boomerang TV, cuenta con Montse García y Luis Santamaría como productores ejecutivos y estará dirigida por Humberto Miró y María Togores.

'Déjate ver' y lo absurdo de trascender en nuestro mundo

Déjate ver narrará una historia que gira en torno a la búsqueda de uno mismo y la necesidad de trascender en un mundo cada vez más absurdo. Escrita y dirigida por Álvaro Carmona, también creador de la ficción ‘Gente Hablando’ (Flooxer) nominada al Emmy Internacional como Mejor Serie Corta.

Macarena Sanz es la protagonista, que interpreta a Ana, la ayudante de un artista mundialmente famoso que está comenzando a desaparecer. También forman parte del elenco de la ficción Irene Minovas, Joan Amargós, Ramón Barea, Óscar Ladoire, Miki Esparbé, Iván Massagué, César Tormo, Carlos Librado “Nene” o Alba Ribas, entre otros intérpretes.

Una producción de Atresmedia TV en colaboración con Buendía Estudios. Montse García, Álvaro Carmona, Sonia Martínez y Borja Echevarría son los productores ejecutivos del proyecto y Lucía Alonso-Allende, la coproductora ejecutiva.

'¡Martita!' (de Graná) en su primer gran papel en TV

Martita de Graná llega a Barcelona tras toda una gira de “Mi padre flipa”, un poco cansada de repetir una y otra vez el mismo texto sobre el escenario. Siente que Barcelona le cargará las pilas para recuperar la chispa y que quedarse aquí le dará una nueva dimensión a su carrera, sobre todo porque no tiene muy claro que va a ser de ella cuando acabe la gira. Pero no funciona. En la ciudad, sus planes se truncan: rodeada de postureo, ella cree no está a la altura, y se esforzará por encajar en un ambiente radicalmente distinto al suyo, dejando atrás su vida y sus costumbres de Granada. Un error monumental que la bloqueará todavía más.

¡Martita! es una nueva serie de Flooxer, el canal disponible en atresplayer, protagonizada por la popular cómica Martita de Graná en su primer papel como actriz principal. El showman José Corbacho y Mariola Fuentes (Érase una vez... pero ya no) destacan dentro del reparto, que se completa con Maru Candel, Roger Batalla y Marta Aguilar.

Producida por Atresmedia TV en colaboración con YouPlanet Pictures, está escrita por Oriol Jara y dirigida por Irene Moray.