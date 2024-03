El avance semanal de 'La Promesa' en TVE avisa de una reaparición sorpresa que revoluciona todo

La Promesa afronta una nueva semana en La 1 de TVE, esta vez (por el momento) sin ningún cambio de horario a la vista, ni duplicaciones, ni multiplicaciones: de lunes a viernes, de 17:30 a 18:30 horas.

Como siempre, la propia cadena pública ofrece un adelanto de las tramas de sus cinco capítulos, que alcanzan ya el número 322; y avanzan una reaparición sorpresa que revolucionará a todos en La Promesa.

Lunes 18 marzo - Capítulo 318

Alonso sigue hablando con Curro de la mujer que tanto lo apoyó tras la muerte de doña Carmen, aunque no desvela su nombre. Curro se lo cuenta a Jana y ella lo presiona para que siga indagando, aunque si muestra demasiado interés, podría provocar que el marqués sospechara. Además, los problemas para Curro no terminan, ya que una amarga conversación con Martina le deja claro que no hay esperanza alguna en su romance. Pelayo sufre el acoso de Lorenzo para que le permita entrar en el negocio de mermeladas (que será la tapadera perfecta para recibir los beneficios de las armas), pero el joven conde no sabe cómo planteárselo a su prometida.

La entrevista de Virtudes para entrar como doncella en La Promesa es un completo desastre y el ama de llaves se siente presionada. ¿Primará su amistad con Simona y Candela o sus obligaciones como responsable del servicio? Alonso invita a Manuel a un rápido viaje a Puebla de Tera para conocer a un famoso aviador. Aunque las intenciones del marqués son bien distintas.

Martes 19 marzo - Capítulo 319

Manuel pronto se da cuenta de la encerrona que sus padres han urdido para que visite a Jimena en el palacio de los duques de los Infantes y se revuelve contra los marqueses. Será Lorenzo quien haga ver a Cruz que se está equivocando con su hijo. Ayala finalmente acepta el consejo del marqués y le pide a Margarita que sea su acompañante en la recepción de los marqueses del Palmar. Algo que le costará mucho asumir a Petra… Virtudes es optimista de cara a ser contratada en La Promesa, sin embargo Simona sabe que la cosa no pinta bien para su hija.

Salvador pidió ayuda a Jana y a Lope para organizar una cena romántica sorpresa para María… Aunque María Fernández ahora tiene preocupaciones mayores, después de hablar con Jana se quedó con la mosca detrás de la oreja al saber que Vera se coló en su habitación. Así que María no duda en encararla… y reconocer que ella tiene el dinero.

Miércoles 20 marzo - Capítulo 320

Las conversaciones entre Curro y Alonso han sacado a la luz muchos secretos de Dolores y el marqués. Por eso, Jana pide a su hermano estar presente en la próxima vez que hablen los dos. Cruz ordena a Petra que destroce el vestido de novia de Catalina y Ayala le pide que obedezca para no despertar sospechas de su alianza ante Cruz. Aunque la confirmación de que Ayala se va a la recepción con Margarita pone en serio peligro dicha alianza. Pelayo por fin tiene el valor de pedir a Catalina que acepten a Lorenzo como nuevo miembro en el negocio de las mermeladas… ¿cómo reaccionará ella?

María es la mujer más feliz del mundo cuando llega a su cena sorpresa con Salvador. Aunque las cosas no salen como el muchacho esperaba… Jana le asegura a Abel que no lo usó para darle celos a Manuel y éste accede a hablar con el heredero de Luján. Mientras Manuel le cuenta su atormentada historia de amor con Jana, aparece por sorpresa Jimena. ¿Cuánto ha escuchado?

Jueves 21 marzo - Capítulo 321

Jimena reaparece por sorpresa justo cuando Manuel le habla a Abel sobre su historia de amor con Jana. Jimena no pernoctará en el palacio, algo que a Cruz le alarma por el qué dirán. Tras la cena que Salvador ha organizado a María Fernández, las cosas terminan caldeándose entre los dos y hacen el amor. Doncella y lacayo están tan felices que les será difícil de disimular ante sus compañeros. Catalina accede a que Lorenzo entre en el negocio de las mermeladas y consigue el permiso de los marqueses, aunque Cruz impondrá una condición que no hará ninguna gracia a la joven Luján.

Pía encarga a Teresa que instruya a la hija de Simona, una tarea más complicada de lo que podría parecer en un principio. Lope, cada vez más enamorado, quiere dar un paso adelante con Vera y sugiere conocer a los padres de la doncella. Vera se niega en rotundo. A escondidas, Jana escucha cómo Alonso le habla a Curro de Dolores y reaviva sus cuitas del pasado.

Viernes 22 marzo - Capítulo 322

Alonso narra a Curro qué fue lo que sucedió con Dolores y sus hijos, y Jana lo escucha todo a escondidas. La revelación deja muy afectado a Alonso, que todavía sufre por las heridas del pasado. Cruz descubre que Petra no ha obedecido sus órdenes y no ha malogrado el vestido de bodas de Catalina, pero ésta consigue justificarse. Lorenzo presiona a Pelayo para entrar en el negocio de las mermeladas. El problema es que Catalina no quiere ceder a las pretensiones de Cruz.

Lope insiste en conocer a la familia de Vera y ésta le dice que se lo pensará. Aunque nada más lejos de sus intenciones ¿Qué ocultará la muchacha? Todo el mundo anda revuelto por la reaparición de Jimena, en especial Catalina y Manuel. Parece obvio que la mujer del joven heredero está dispuesta a volver a La Promesa, solo queda definir cuándo… Y será más pronto de lo que todos sospechan.