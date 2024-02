Buika confiesa de dónde sacaba sus valoraciones para 'OT 2023': “La frase del tigre la aprendí de 'Rocky'”

Una semana después del final de OT 2023, Concha Buika ha vuelto a las pantallas, esta vez en Movistar Plus+. La cantante ha pasado como invitada por Showriano, donde ha valorado su experiencia como jueza en el talent show musical.

“Ser serio es lo más divertido del mundo”, afirmaba la artista, que cuestionaba su perfil de “villana” del programa por la acidez de los juicios que hacía de los concursantes: “Como única representante del cante en el cuerpo del jurado, tengo que ser seria. Esos chicos tienen que entender que cuando miras en un teatro y ves a dos mil personas, muchas de esas personas han pagado un dinero que no tienen por verte. Es serio. No me gusta hacer de la música un reality”.

Buika reiteraba una idea: que cualquiera de sus comentarios “no es nada en comparación a lo que les van a decir cuando salgan ahí fuera”. De hecho, renegaba de la concepción negativa de las críticas: “Te ayuda más la opinión de un enemigo que el halago de un amigo. Toma nota, corrige y serás invencible”.

En todo caso, ella reiteraba que no ejercía de mala: “No soy yo la villana, es la vida. Simplemente les estoy anunciando lo que se les viene ahí fuera. Nosotros no echamos a nadie, es el público quien expulsa. Nominar es bueno porque te ponen las pilas”, decía aludiendo a mantener al tigre despierto, una expresión que le dijo, por ejemplo, a Juanjo en un lance del programa.

Precisamente sus expresiones han sido objeto de pregunta por parte de Eva Soriano, que le preguntaba por el origen. En el caso del tigre, Buika sorprendió al señalar: “Eso es algo que aprendí en una película de Rocky”. En efecto, se refiere a Rocky III y más concretamente al discurso que da Apollo Creed (Carl Weathers) a Balboa (Sylvester Stallone) tras perder su combate contra Clubber Lang (Mr. T).

“Rocky estaba forrado, entrenaba con cheerleaders con pompones y cámaras, tenía mogollón de plata. Y el chaval que iba a competir con él no tenía donde caerse muerto pero levantaba piedras y rocas. Pero tenía hambre, tenía al tigre hambriento. ¿Y el otro, cómo lo tenía? Dormido”, de ahí la expresión “la mirada del tigre”.

Fue imitadora de Tina Turner en Las Vegas, y sin papeles

Buika asegura que ahora ha adquirido una familiaridad a nivel social que antes no tenía, gracias a OT. Bromeaba, por ejemplo, con que la han parado por la calle para reprocharle que no hubiera salvado a Ruslana, por ejemplo. En todo caso, ella se muestra muy tranquila y desinteresada en los comentarios negativos, pues explica que ha llegado en su carrera hasta donde está “teniendo mucha fe en mí”: “A veces nos juzgamos sin darnos la oportunidad de conocernos. Estamos muy acostumbrados al autoboicot”.

Comenta que en su empeño por cantar estuvo trabajando durante dos años como imitador de Tina Turner en Las Vegas: “Trabajaba todo el día hasta las dos de la mañana. Mis compañeros eran un cabroncetes y para ocultar que no tenía papeles, les tenía que dar la mitad de mi salario. Pero lo entendí porque se jugaban el puesto. Si les pillaban con un trabajador ilegal les echaban a todos”.

“Yo soy una feliciana y he venido a ganar. Por eso no peleo. Porque si peleas corres el riesgo de perder y soy de ganar. Que te tengo que dar la mitad, toma, ya está”, explicó su filosofía durante una entrevista donde también habló de la larga amistad que mantiene con Chenoa, a la que definió como una persona “de 10”.

“La conozco desde que éramos niñas. Trabajé para su papá de corista”, comentó. “Ha priorizado el trabajo por encima de todo. A veces sale caro, pero está bien”.