Can Yaman será el nuevo Sandokán en una superproducción internacional que llegará a España a través de Mediaset

Sandokán revive en televisión casi cuarenta años después. La productora italiana Lux Vide, propiedad de Fremantle, ha anunciado el inminente comienzo del rodaje de una nueva serie sobre el personaje creado por Emilio Salgari, que marcó una época entre los setenta y catapultó a Kabir Bedi. Y para tomar el relevo del indio, otro actor que ya tiene una legión de fans global: Can Yaman.

El ídolo turco, cuya popularidad se disparó gracias a Erkenci Kus: pájaro soñador, emitida por Divinity en España, es el elegido para liderar esta coproducción internacional a partir de las novelas de Salgari, nacida con el objetivo de tener tanta durabilidad como la anterior encarnación con Bedi, tal y como informa Variety.

La RAI será la que emita esta producción, en lo que la cabecera estadounidense califica como “un acuerdo inusual” por parte de la televisión pública italiana. Fremantle se encargará de la distribución por todo el mundo a excepción de un país, España. Aquí, su distribución corre a cargo de Mediterráneo, de Mediaset España. Por tanto, será en el grupo privado donde se podrá ver la serie en nuestro país.

Ed Westwick ('Gossip Girl'), el villano

En su siguiente trabajo en Italia tras Violeta bajo el mar, emitida por Antena 3, Yaman dará vida al afamado pirata en el Sudeste de Asia durante finales del siglo XIX. Junto a su tripulación, el Tigre de Malasia planta cara a los poderes coloniales británicos que en su día asesinaron a su familia y le despojaron de su trono como rey de Borneo.

Con el primer chasquido de claqueta previsto para el próximo lunes 22, Sandokan contará con un reparto internacional que incluye a Ed Westwick, otrora protagonista de Gossip Girl, que se encarga de dar vida al villano principal, Lord James Brooke; John Hannah, el recordado sidekick de La momia visto recientemente en The Last of Us; al italiano Alessandro Preziosi (Avalancha en los Dolomitas), como el principal aliado de Sandokán; y a la debutante Alanah Bloor, como la hija del cónsul británico de la que se enamora el héroe.

Madeleine Price (Geek Girl), Gilberto Gliozzi (I delitti del Barlume), Mark Grosy (Zero Zero Zero) y Samuele Segreto (Stranizza d’amuri) completan el elenco principal de la nueva adaptación, de la que se han encargado Alessandro Sermoneta (Devils), Scott Rosenbaum (The Shield) y Davide Lantieri (Monterossi). La dirección correrá a cargo de Jan Maria Michelini (Devils) y Nicola Abbatangelo (Doc).

'Sandokán', un fenómeno en Europa

RAI estrenó en enero de 1976 la primera versión para la pequeña pantalla de Sandokán (hay que precisar que previamente hubo una película en 1964). La miniserie, compuesta de seis episodios y dirigida por Sergio Sollima (Cara a cara), una de las primeras coproducciones televisivas que lanzaba Italia con acuerdos internacionales.

En su emisión en su país de origen, Sandokán logró unos números impresionantes, de 27 millones de espectadores. A España llegaría en otoño de ese mismo año, convirtiéndose igualmente en un hito televisivo.

Un hito que luego se extendió en el tiempo. Un año después, se estrenó un largometraje, El tigre vive todavía; y ya en los noventa, dos miniseries que sirvieron como secuelas, El retorno de Sandokán y El hijo de Sandokán. Kabir Bedi se mantuvo siempre en el papel, mientras que Sollima solo cedió la silla de director en El retorno de Sandokán, de la que se ocupó Enzo G. Castellari.

A todo esto hay que sumar una serie de animación infantil, Sandokán, de BRB Internacional para Telecinco, estrenada en 1992.