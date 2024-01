Cinco series españolas competirán en los prestigiosos premios GLAAD de Estados Unidos

Habrá participación española por partida quíntuple en la 35ª edición de los Premios de la Gay and Lesbian Alliance Against Defamation (GLAAD). En efecto, son cinco las producciones nacionales que se incluyen en las nominaciones de estos prestigiosos galardones entregados por la organización de defensa de las comunidades lesbiana, gay, bisexual, trangénero y queer (LGBTQ) en los medios de comunicación, que dio a conocer esta semana sus candidaturas.

Las nominadas son 4 estrellas (RTVE), Las noches de Tefía (Atresplayer), Sagrada familia (Netflix), Sin huellas (Amazon Prime Video) y la coproducción hispanomexicana Las Pelotaris 1926 (emitida en ViX y pendiente de estreno en nuestro país) competirán en la categoría de Mejor serie de televisión de habla hispana. Esta es una de las cinco categorías dedicadas a proyectos televisivos y periodísticos en español que incluyen estos galardones.

Sigue la buena senda de la ficción nacional, que en 2023 ya estuvo representada por Ser o no ser, Smiley y Las de la última fila. En los dos años previos hubo sendas victorias patrias: en 2021 se llevó el galardón Veneno, mientras que en 2022 lo hizo Maricón perdido, imponiéndose a Luimelia y Todo lo otro.

El resto de series nominadas

9-1-1: Lone Star, The Chi, Chucky, Doctor Who, Good Trouble, Anatomía de Grey, el revival de Quantum Leap, Riverdale, Station 19 y Yellowjackets son las candidatas a mejor serie dramática, mientras que el apartado de comedia se disputará entre And Just Like That …, Good Omens, Harlem, Harley Quinn, Nuestra bandera significa muerte, Sex Education, Somebody Somewhere, Ted Lasso, Lo que hacemos en las sombras y With Love.

Desde 1990, los Premios GLAAD se encargan de reconocer a los medios por sus representaciones justas, precisas e inclusivas de personas y asuntos LGBTQ, y son en la actualidad la entrega anual de premios LGBTQ más visible del mundo. El anuncio de las 33 candidaturas de esta edición ha llegado solo dos días después de que la asociación aceptara el icónico premio Governors Award en la gala de los Emmys 2023.

La entrega se llevará a cabo en dos ceremonias: la primera tendrá lugar en el Beverly Hilton en Los Ángeles el jueves 14 de marzo de 2024, y la segunda, en el Hilton Midtown en la ciudad de Nueva York el sábado 11 de mayo de 2024.