Los Emmy 2023 coronan con retraso, y sin sorpresas, a 'Succession' y 'The Bear' como las mejores series del último año

Los Emmy eligieron este lunes 15 de enero a sus ganadores de 2023 sin grandes sorpresas. Celebrada con cuatro meses de retraso por las huelgas de Hollywood, la 75ª edición de los galardones por excelencia de la televisión norteamericana encumbraron a Succession y The Bear como las mejores series del pasado año, con un brillante empate a seis en las categorías principales.

Como ya ocurriese en los Globos de Oro hace apenas una semana, el drama de HBO Max y la comedia dramática de FX arrasaron sin rival en las categorías en las que competían por su cuarta y primera temporada, respectivamente. Bronca de Netflix, también destacada en los anteriores galardones, se llevó los premios a los que aspiraba en la división de miniserie.

Los 39 capítulos y 4 temporadas de Succession, que culminaron el pasado mayo con la emisión de su elogiado episodio final, cerraron su trayectoria en los premios con un contundente reconocimiento final. Y es que además del galardón a Mejor serie dramática, que parecía claro, la familia Roy engrosó su palmarés con otros cinco 'títulos'.

En concreto, la ficción de HBO Max recogió premios a Mejor guion para Jesse Amstrong, Mejor actriz de drama para Sarah Snook, Mejor actor de drama para Kieran Culkin, Mejor actor de reparto en drama para Matthew Macfadyen y Mejor director para Mark Mylod.

En lo que a comedia se refiere, y como ha sucedido en otros galardones, The Bear compitió y arrasó sin rival a pesar de ser una ficción con tono dramático. La producción de FX se llevó también seis premios, incluido el de Mejor serie de comedia.

Jeremy Allen White como Mejor actor de comedia, Ayo Edebiri como Mejor actriz de reparto en comedia, Ebon Moss-Bachrach como Mejor actor de reparto en comedia y Christopher Storer por su guion y dirección, completaron el palmarés.

The White Lotus y Abbott Elementary, principales damnificadas del duopolio triunfador junto a The Last of Us y Ted Lasso, no se fueron de vacío gracias a su reparto: Jennifer Coolidge fue elegida Mejor actriz de reparto en drama por la primera de esas dos producciones y Quinta Brunson, Mejor actriz principal de comedia por la segunda.

Listado completo de ganadores

Mejor serie dramática

Andor (Disney+)

Better Call Saul (AMC)

The Crown (Netflix)

House of the Dragon (HBO/Max)

The Last of Us (HBO/Max)

Succession (HBO/Max) - GANADORA

The White Lotus (HBO/Max)

Yellowjackets (Showtime)

Mejor guion en serie dramática

Andor - Beau Willimon

Bad Sisters - Sharon Horgan, Dave Finkel y Brett Baer

Better Call Saul - Gordon Smith

Better Call Saul - Peter Gould

The Last of Us - Craig Mazin

Succession - Jesse Armstrong - GANADOR

The White Lotus - Mike White

Mejor serie de comedia

Abbott Elementary (ABC)

Barry (HBO/Max)

The Bear (FX) - GANADORA

Jury Duty (Freevee)

The Marvelous Mrs. Maisel (Prime Video)

Only Murders in the Building (Hulu)

Ted Lasso (Apple TV+)

Wednesday (Netflix)

Mejor guion en serie de comedia

Barry - Bill Hader

The Bear - Christopher Storer - GANADOR

Jury Duty - Mekki Leeper

Only Murders in the Building - John Hoffman, Matteo Borghese y Rob Turbovsky

The Other Two - Chris Kelly y Sarah Schneider

Ted Lasso - Brendan Hunt, Joe Kelly y Jason Sudeikis

Mejor miniserie

Beef (Netflix) - GANADORA

Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story (Netflix)

Daisy Jones & the Six (Prime Video)

Fleishman Is in Trouble (FX)

Obi-Wan Kenobi (Disney+)

Mejor actriz principal en serie dramática

Sharon Horgan (Bad Sisters)

Melanie Lynskey (Yellowjackets)

Elisabeth Moss (The Handmaid’s Tale)

Bella Ramsey (The Last of Us)

Keri Russell (The Diplomat)

Sarah Snook (Succession) - GANADORA

Mejo actor principal en serie dramática

Jeff Bridges (The Old Man)

Brian Cox (Succession)

Kieran Culkin (Succession) - GANADOR

Bob Odenkirk (Better Call Saul)

Pedro Pascal (The Last of Us)

Jeremy Strong (Succession)

Mejor actriz principal de comedia

Christina Applegate (Dead to Me)

Rachel Brosnahan (The Marvelous Mrs. Maisel)

Quinta Brunson (Abbott Elementary) - GANADORA

Natasha Lyonne (Poker Face)

Jenna Ortega (Wednesday)

Mejor actor principal de comedia

Bill Hader (Barry)

Martin Short (Only Murders in the Building)

Jason Segel (Shrinking)

Jason Sudeikis (Ted Lasso)

Jeremy Allen White (The Bear) - GANADOR

Mejor actriz en una miniserie o película para televisión

Lizzy Caplan (Fleishman Is in Trouble)

Jessica Chastain (George & Tammy)

Dominique Fishback (Swarm)

Kathryn Hahn (Tiny Beautiful Things)

Riley Keough (Daisy Jones & the Six)

Ali Wong (Beef) - GANADORA

Mejor actor en una miniserie o película para televisión

Taron Egerton (Black Bird)

Kumail Nanjiani (Welcome to Chippendales)

Evan Peters (Dahmer — Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Daniel Radcliffe (Weird: The Al Yankovic Story)

Michael Shannon (George & Tammy)

Steven Yeun (Beef) - GANADOR

Mejor actriz de reparto en serie dramática

Jennifer Coolidge (The White Lotus) - GANADORA

Elizabeth Debicki (The Crown)

Meghann Fahy ((The White Lotus)

Sabrina Impacciatore (The White Lotus)

Aubrey Plaza (The White Lotus)

Rhea Seehorn (Better Call Saul)

J. Smith-Cameron ( Succession)

Simona Tabasco (The White Lotus)

Mejor actor de reparto en serie dramática

F. Murray Abraham (The White Lotus)

Nicholas Braun, (Succession)

Michael Imperioli (The White Lotus)

Theo James (The White Lotus)

Matthew Macfadyen (Succession) - GANADOR

Alan Ruck (Succession)

Will Sharpe (The White Lotus)

Alexander Skarsgård (Succession)

Mejor actriz de reparto en una serie de comedia

Alex Borstein (The Marvelous Mrs. Maisel )

Ayo Edebiri (The Bear) - GANADORA

Janelle James (Abbott Elementary)

Sheryl Lee Ralph (Abbott Elementary)

Juno Temple (Ted Lasso)

Hannah Waddingham (Ted Lasso)

Jessica Williams (Shrinking)

Mejor actor de reparto en una serie de comedia

Anthony Carrigan (Barry)

Phil Dunster (Ted Lasso)

Brett Goldstein (Ted Lasso)

James Marsden (Jury Duty)

Ebon Moss-Bachrach (The Bear) - GANADOR

Tyler James Williams (Abbott Elementary)

Henry Winkler (Barry)

Mejor actriz de reparto en miniserie o película para televisión

Annaleigh Ashford (Welcome To Chippendales)

Maria Bello (Beef)

Claire Danes (Fleishman Is In Trouble)

Juliette Lewis (Welcome To Chippendales)

Camila Morrone (Daisy Jones & The Six)

Niecy Nash-Betts (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story) - GANADORA

Merritt Wever (Tiny Beautiful Things)

Mejor actor de reparto en miniserie o película para televisión

Murray Bartlett (Welcome To Chippendales)

Paul Walter Hauser (Murray Bartlett) - GANADOR

Richard Jenkins (Dahmer – Monster: The Jeffrey Dahmer Story)

Joseph Lee (Beef)

Ray Liotta (Black bird)

Young Mazino (Beef)

Jesse Plemons (Love & Death)

Mejor actriz invitada en serie dramática

Hiam Abbass (Succession)

Cherry Jones (Succession)

Melanie Lynskey (The Last Of Us)

Storm Reid (The Last Of Us) - GANADORA

Anna Torv (The Last Of Us)

Harriet Walter (Succession)

Mejor actor invitado en serie dramática

Murray Bartlett (The Last Of Us)

James Cromwell (Succession)

Lamar Johnson (The Last Of Us)

Arian Moayed (Succession)

Nick Offerman (The Last Of Us) - GANADOR

Keivonn Montreal Woodard (The Last Of Us)

Mejor actriz invitada en comedia

Becky Ann Baker (Ted Lasso)

Quinta Brunson (SNL)

Taraji P. Henson (Abbott Elementary)

Judith Light (Poker Face) - GANADORA

Sarah Niles (Ted Lasso)

Harriet Walter (Ted Lasso)

Mejor actor invitado en comedia

Jon Bernthal (The Bear)

Luke Kirby (The Marvelous Mrs. Maisel)

Nathan Lane (Only Murders In The Building)

Pedro Pascal (Saturday Night Live)

Oliver Platt (The Bear)

Sam Richardson (Ted Lasso) - GANADOR

Mejor tv-movie

Dolly Parton's Mountain Magic Christmas (NBC)

Fire Island (Hulu)

Hocus Pocus 2 (Disney+)

Prey (Hulu)

Weird: The Al Yankovic Story (The Roku Channel) - GANADORA

Programas de variedades y talk-show

The Daily Show With Trevor Noah (Comedy Central) - GANADOR

Jimmy Kimmel Live! (ABC)

Late Night With Seth Meyers (NBC)

The Late Show With Stephen Colbert (CBS)

The Problem With Jon Stewart (Apple TV+)

Mejor reality