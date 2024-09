Conmoción por una muerte de impacto en 'La Promesa', que avanza una trascendental decisión de Manuel

La Promesa celebra su reciente nominación al Emmy Internacional con una nueva semana de emisiones en La 1 de TVE. Cinco nuevos episodios, en convivencia con La Moderna y con la recientemente estrenada Valle Salvaje, que estarán marcados por la muerte de un personaje clave y por una importante decisión de Manuel.

Si el capítulo del pasado viernes terminó con la revelación del sargento Burdina sobre el final fatal de Gregorio, que fue encontrado muerto con un tiro en el pecho, el de este lunes 23 de septiembre mostrará la conmoción en palacio por esta triste noticia. Algo que se arrastrará durante los episodios del resto de la semana, pues se llevará a cabo una investigación sobre el asesinato con varios giros.

El foco de La Promesa también se posará sobre Jana y Manuel, cuya esperada boda se acerca y les tiene inmersos en los preparativos. Sin embargo, una decisión del heredero promete hacer temblar los cimientos del palacio.

Este es el avance (con spoilers) de los episodios 427 a 431:

Lunes 23 de septiembre - Capítulo 427

La noticia de la muerte de Gregorio cae como un bombazo en La Promesa. Rómulo tiene que lidiar con la presión del sargento Burdina. Además, el día de la boda de Jana y Manuel se acerca y la doncella no puede dejar de pensar en las repercusiones que tendrá. El pasado sigue pesando a Curro como una losa, hasta el punto en que se plantea contarle a Julia qué pasó realmente con su prometido en el frente.

En paralelo, Lope también empieza a plantearse su futuro con Vera, especialmente cuando empieza a asumir la alcurnia de su novia. Por mucho que se esfuerza, Marcelo, sigue cometiendo errores. Y el mozo está a punto de cometer uno imperdonable que puede costarle la vida a alguien.

Martes 24 de septiembre - Capítulo 428

Jana y Manuel siguen haciendo planes para la boda y para lo que harán después. Curro le cuenta a Julia todo lo que vivieron en el frente y cómo murió Paco, mientras Catalina elude a Pelayo. Los compañeros cubren las espaldas de Marcelo, mientras Santos roba el cuaderno de relatos de María Fernández por petición de Petra.

Lope deja claro a Vera que pertenecen a mundos muy diferentes. Rómulo le cuenta a Pía la muerte de Gregorio, pero le pide que espere antes de revelar que está viva. Mientras tanto, Cruz solo espera que esa muerte no les afecte, pero la llegada del sargento Burdina con un sobre de La Promesa que llevaba Gregorio encima el día de su homicidio parece complicar las cosas.

Miércoles 25 de septiembre - Capítulo 429

El sobre que encontró el sargento Burdina entre las ropas de Gregorio da un giro a la investigación. Rómulo tiene que tomar una difícil decisión para que Manuel no se vea implicado. Manuel avisa a Catalina de que necesitará que lo defienda cuando llegue el momento, lo que despierta la intriga de la joven.

Mejores momentos ha vivido Cruz en La Promesa, especialmente cuando descubre de la manera más imprevisible el secreto mejor guardado de su hijo. Vera no puede más con la negatividad de Lope y le exige un esfuerzo mayor por su parte si no quiere que acaben rompiendo. Martina sospecha de la cercanía entre Curro y Julia y no puede evitar sentirse celosa.

Jueves 26 de septiembre - Capítulo 430

Catalina se reúne con Pelayo para contarle algo que llevaba mucho tiempo ocultando. Martina estalla contra Julia y decide echarla de La Promesa, pero Curro la defiende y asegura que se puede quedar cuanto quiera, pues ahora es su invitada también. Tras descubrir la verdad, el sargento Burdina interroga a Pía, que decide ir en busca de su hijo.

La duquesa de Carril le exige a su hija que devuelva el dinero que robó y Teresa le dice a Marcelo que no puede seguir fingiendo que son marido y mujer. Por fin, Jana y Manuel acuden con ilusión a la ermita donde se van a casar.

Viernes 27 de septiembre - Capítulo 431

María Fernández descubre que su cuaderno de relatos ha traído consecuencias imprevisibles en La Promesa. Tras haber pedido a Julia que abandone el palacio, Martina se disculpa e intenta estar en buena armonía con Curro y con ella. Simona se ha quedado preocupada por Catalina y acude a Pelayo para que le dé alguna explicación, sin embargo, el conde de Añil no le dice nada.

Sin sospechar lo que pasa por la mente de Manuel, Cruz se muestra cercana y comprensiva con su hijo. El heredero del marquesado está dispuesto a sorprender a toda su familia con una decisión que hará temblar los cimientos de La Promesa para siempre.