Los protagonistas de 'Cuéntame' se emocionaron al acabar el rodaje: “Tenía miedo de que llegara este día”

Cuéntame cómo pasó grabó este miércoles 6 de septiembre sus últimas secuencias. La serie más longeva de la televisión ha concluido ya el rodaje de su temporada final, la número 23, que se estrenará próximamente en La 1.

'Cuéntame cómo pasó' vivió su emotivo final de rodaje tras 22 años, con las cámaras del Telediario de testigo

Fue una jornada emotiva para el equipo de grabación. El plató en el que se graban las escenas que transcurren en la casa de Sagrillas –el pueblo de los Alcántara– estaba repleto de técnicos y actores.

María Galiana, Ana Duato e Imanol Arias fueron aplaudidos por sus compañeros cuando los focos se apagaron para siempre.

“Me llevo cada beso vuestro, aquí en mi corazón. Os voy a echar mucho de menos. Habéis sido el mejor equipo del mundo”, exclamó eufórica la intérprete que da vida a Mercedes, botando como su fuera una niña sobre una cama del decorado.

Con la voz entrecortada, Imanol Arias se subió después a este altillo improvisado. “Tenía mucho miedo de que llegara este día porque no sabía si íbamos a aguantarlo, pero estoy muy feliz”, reconoció el actor antes de trasladar su agradecimiento “a todos los compañeros que han pasado por aquí”. “Gracias a todos los Alcántara: los vivos, los muertos, los que están y los que no están”.

El intérprete citó a su compañero Ricardo Gómez para hacer hincapié en la importancia que esta serie ha tenido en todo el equipo. “El que no ha estado aquí no lo entiende, dijo el otro día Ricardo Gómez. Y es verdad: el que no ha estado aquí con vosotros no entiende esto”.

Este jueves, parte de la familia Alcántara estuvo en el programa de La 1 Mañaneros. Ana Duato, María Galiana y Toni Rivero compartieron con Jaime Cantizano el sentimiento de haber acabado el papel más largo de sus vidas.

“Hemos cerrado un círculo muy importante para nosotros. El equipo ha dado lo mejor, y este año tenemos la sensación de haber hecho un buen trabajo”, explicó Duato.

Los actores reconocen que tuvieron que hacer un sobresfuerzo durante el rodaje para dejar a un lado la emoción del desenlace. “A Ana y a mí nos costó mucho trabajo no dejarnos llevar por lo sentimental”, contó Galiana, que empezó la serie con 65 años y la acaba con 88.

Ambas, madre e hija en la ficción, habían grabado una escena en la que discutían y, sin embargo, les resultó muy difícil emplear un tono duro entre ellas: “Las dos estábamos a flor de piel”, relató la actriz sin dar más detalles para no desvelar ningún detalle de la trama.

La última temporada de Cuéntame cómo pasó constará de siete capítulos –cada uno de ellos dedicado a un protagonista– y transcurrirá entre los años 1994 y 2001. Su estreno está previsto para finales de 2023, pero no existe una fecha confirmada oficialmente.